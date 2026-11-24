El dólar oficial se ubica en los $1.580 para la venta en el segmento mayorista este lunes luego de un alza el viernes, mientras el dólar blue trepa hasta los $1.675 y el MEP roza los $1.680. El CCL roza los $1.800, por lo cual la brecha cambiaria vuelve al centro de la escena y se posiciona cerca del 14%.