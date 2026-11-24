El dólar oficial se ubica en los $1.580 para la venta en el segmento mayorista este lunes luego de un alza el viernes, mientras el dólar blue trepa hasta los $1.675 y el MEP roza los $1.680. El CCL roza los $1.800, por lo cual la brecha cambiaria vuelve al centro de la escena y se posiciona cerca del 14%.
Anthropic no revivió el fervor por la IA y le dio el empujón a una corrección de la Bolsa
La salida a Bolsa de la compañía no logró revertir el pesimismo sobre el sector tecnológico. La corrección del Nasdaq y el S&P 500 reavivó los temores sobre la inversión, la inflación y el futuro de Wall Street.