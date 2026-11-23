Unos 1,41 millones de turistas recorrieron el país durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La cantidad de viajeros bajó 17,4% interanual y el impacto económico retrocedió 30,3% en términos reales, en un contexto de estadías más cortas y consumo moderado.

Se movilizaron 1.410.000 turistas en todo el país y se generó un impacto económico directo de $332.557 millones.

En el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional , la cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo período de 2025 y el gasto total se hundió un 30,3% real , según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . Aunque en el receso del año pasado, el descanso se extendió durante cuatro días, mientras en esta oportunidad fueron tres y también incidió la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV .

En esta oportunidad, se movilizaron 1.410.000 turistas en todo el país y se generó un impacto económico directo de $332.557 millones . Sin embargo, detrás del movimiento que dejó el feriado, los indicadores mostraron un turismo condicionado por el menor poder adquisitivo, los viajes de cercanía y la búsqueda de alternativas más económicas.

La estadía promedio fue de dos días , por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre , pero por debajo de los 2,3 días del mismo período del año pasado. A su vez, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770 , lo que representó una baja real del 3,1% interanual.

La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario más acotado llevó a que el impacto económico total registrara una caída real del 30,3%. En ese escenario, las propuestas gratuitas, las actividades al aire libre y las escapadas de corta distancia ganaron protagonismo frente a los viajes de mayor duración .

Entre los diferentes destinos, ganaron lugar los que tenían fiestas populares, competencias deportivas y acontecimientos culturales, mientras que otros tuvieron una demanda más acotada. Las reservas de último momento y los excursionistas —visitantes que se trasladan por el día sin pernoctar— también incidieron en el balance del fin de semana.

En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados. Esa diferencia refleja que una parte importante del movimiento comercial y gastronómico no necesariamente queda reflejada en las estadísticas tradicionales de ocupación hotelera.

Qué pasó en cada provincia durante el fin de semana largo

El relevamiento de CAME mostró un escenario dispar entre las distintas jurisdicciones. Los destinos de montaña, las fiestas regionales y los eventos deportivos concentraron buena parte de la demanda, aunque los niveles de ocupación variaron según la oferta turística y la cercanía con los principales centros urbanos.

Buenos Aires: el movimiento fue moderado y se concentró en escapadas breves hacia la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. Mar del Plata comenzó el feriado con reservas cercanas al 60%, mientras que Chascomús registró un 70% y La Plata rondó el 50%. La agenda de espectáculos y fiestas populares fue uno de los principales atractivos.

el movimiento fue moderado y se concentró en escapadas breves hacia la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. Mar del Plata comenzó el feriado con reservas cercanas al 60%, mientras que Chascomús registró un 70% y La Plata rondó el 50%. La agenda de espectáculos y fiestas populares fue uno de los principales atractivos. Ciudad de Buenos Aires: recibió más de 126.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Según las proyecciones del Observatorio Turístico porteño, fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año.

recibió más de 126.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Según las proyecciones del Observatorio Turístico porteño, fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año. Catamarca: desplegó propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza en la capital y el interior. Entre las actividades se destacaron encuentros de autos vintage, competencias de ciclismo de montaña y experiencias vinculadas con la producción regional.

desplegó propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza en la capital y el interior. Entre las actividades se destacaron encuentros de autos vintage, competencias de ciclismo de montaña y experiencias vinculadas con la producción regional. Chaco: la ocupación hotelera promedio fue del 50%, aunque con diferencias entre regiones. El Litoral alcanzó el 80%, el Centro-Sudoeste llegó al 45% y El Impenetrable registró un 25%. El gasto promedio se estimó en $75.000 por turista.

la ocupación hotelera promedio fue del 50%, aunque con diferencias entre regiones. El Litoral alcanzó el 80%, el Centro-Sudoeste llegó al 45% y El Impenetrable registró un 25%. El gasto promedio se estimó en $75.000 por turista. Chubut: el movimiento estuvo impulsado por competencias deportivas en Puerto Madryn, encuentros culturales en Gaiman y Trelew y propuestas teatrales en la Comarca Andina. El turismo deportivo convocó a participantes y acompañantes de distintos puntos del país.

el movimiento estuvo impulsado por competencias deportivas en Puerto Madryn, encuentros culturales en Gaiman y Trelew y propuestas teatrales en la Comarca Andina. El turismo deportivo convocó a participantes y acompañantes de distintos puntos del país. Córdoba: las mejores perspectivas de ocupación se concentraron en Ansenuza, con niveles de entre el 65% y el 80%. En Traslasierra las previsiones oscilaron entre el 55% y el 80%, mientras que en Calamuchita y Punilla se ubicaron entre el 55% y el 70%. Predominaron las estadías de entre 1,8 y dos días.

las mejores perspectivas de ocupación se concentraron en Ansenuza, con niveles de entre el 65% y el 80%. En Traslasierra las previsiones oscilaron entre el 55% y el 80%, mientras que en Calamuchita y Punilla se ubicaron entre el 55% y el 70%. Predominaron las estadías de entre 1,8 y dos días. Corrientes: las reservas hoteleras rondaron el 50% a nivel provincial. Los Esteros del Iberá y la región de pesca del Paraná Sur concentraron el mayor interés, junto con fiestas populares y encuentros culturales.

las reservas hoteleras rondaron el 50% a nivel provincial. Los Esteros del Iberá y la región de pesca del Paraná Sur concentraron el mayor interés, junto con fiestas populares y encuentros culturales. Entre Ríos: mostró un comportamiento dispar, con reservas de entre el 25% y el 78%. Villa Elisa encabezó los registros con un 78% de ocupación, seguida por Victoria (58%), Colón (50%), Gualeguaychú (47%), Nogoyá (45%) y Chajarí (25%). La provincia también comenzó a promocionar su temporada de verano 2027.

mostró un comportamiento dispar, con reservas de entre el 25% y el 78%. Villa Elisa encabezó los registros con un 78% de ocupación, seguida por Victoria (58%), Colón (50%), Gualeguaychú (47%), Nogoyá (45%) y Chajarí (25%). La provincia también comenzó a promocionar su temporada de verano 2027. Formosa: registró un movimiento turístico cercano al 40%, con una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en $120.000 por persona. Entre los atractivos se destacaron el Bañado La Estrella y las competencias deportivas.

registró un movimiento turístico cercano al 40%, con una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en $120.000 por persona. Entre los atractivos se destacaron el Bañado La Estrella y las competencias deportivas. Jujuy: alcanzó una ocupación hotelera y parahotelera del 71%. El gasto promedio diario fue de $151.837 por turista y la estadía media llegó a 1,9 noches.

alcanzó una ocupación hotelera y parahotelera del 71%. El gasto promedio diario fue de $151.837 por turista y la estadía media llegó a 1,9 noches. La Pampa: las fiestas populares, los encuentros culturales y las actividades recreativas dinamizaron el turismo de cercanía. Entre las propuestas se destacaron la Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén y el encuentro nacional de Fiat 600 en Bernardo Larroudé.

las fiestas populares, los encuentros culturales y las actividades recreativas dinamizaron el turismo de cercanía. Entre las propuestas se destacaron la Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén y el encuentro nacional de Fiat 600 en Bernardo Larroudé. La Rioja: el turismo de naturaleza, las experiencias de aventura y el enoturismo concentraron las propuestas. Talampaya, Laguna Brava y los circuitos de montaña fueron algunos de los principales atractivos.

el turismo de naturaleza, las experiencias de aventura y el enoturismo concentraron las propuestas. Talampaya, Laguna Brava y los circuitos de montaña fueron algunos de los principales atractivos. Mendoza: la ocupación turística provincial pasó de una proyección inicial del 67% al 70% al cierre del fin de semana. La zona norte superó el 85%, mientras que los hoteles de cuatro estrellas del centro mendocino rondaron el 60%. El enoturismo y los espectáculos musicales completaron la oferta.

la ocupación turística provincial pasó de una proyección inicial del 67% al 70% al cierre del fin de semana. La zona norte superó el 85%, mientras que los hoteles de cuatro estrellas del centro mendocino rondaron el 60%. El enoturismo y los espectáculos musicales completaron la oferta. Misiones: Puerto Iguazú concentró buena parte del movimiento, con visitantes atraídos por las Cataratas y los paseos de Luna Llena. En Posadas, la ocupación hotelera y parahotelera fue del 45%, con una estadía promedio de 1,8 días. Las demoras en el paso fronterizo con Brasil condicionaron el consumo de los visitantes extranjeros.

Puerto Iguazú concentró buena parte del movimiento, con visitantes atraídos por las Cataratas y los paseos de Luna Llena. En Posadas, la ocupación hotelera y parahotelera fue del 45%, con una estadía promedio de 1,8 días. Las demoras en el paso fronterizo con Brasil condicionaron el consumo de los visitantes extranjeros. Neuquén: la Fiesta Nacional del Chivito impulsó las reservas en el norte provincial por encima del 85%, mientras que Chos Malal quedó prácticamente sin disponibilidad de alojamiento. San Martín de los Andes y Villa La Angostura también recibieron visitantes por el Gran Fondo Siete Lagos.

la Fiesta Nacional del Chivito impulsó las reservas en el norte provincial por encima del 85%, mientras que Chos Malal quedó prácticamente sin disponibilidad de alojamiento. San Martín de los Andes y Villa La Angostura también recibieron visitantes por el Gran Fondo Siete Lagos. Río Negro: Bariloche encabezó las preferencias con una ocupación hotelera del 85%. Le siguieron Viedma (70%), Playas Doradas y la región del Valle (65%) y Las Grutas (50%). Las competencias de montaña y las propuestas culturales acompañaron el movimiento.

Bariloche encabezó las preferencias con una ocupación hotelera del 85%. Le siguieron Viedma (70%), Playas Doradas y la región del Valle (65%) y Las Grutas (50%). Las competencias de montaña y las propuestas culturales acompañaron el movimiento. Salta: las reservas hoteleras oscilaron entre el 50% y el 70%, según el destino y el establecimiento. El turismo deportivo, las experiencias gastronómicas y las actividades culturales impulsaron la demanda. Además, la provincia lanzó PreSalta, un programa de reintegros para estimular las reservas de verano.

las reservas hoteleras oscilaron entre el 50% y el 70%, según el destino y el establecimiento. El turismo deportivo, las experiencias gastronómicas y las actividades culturales impulsaron la demanda. Además, la provincia lanzó PreSalta, un programa de reintegros para estimular las reservas de verano. San Juan: la Fiesta Nacional del Sol fue el principal atractivo y contribuyó a que las reservas hoteleras alcanzaran el 66%, según la Cámara Hotelera Gastronómica provincial. También se ofrecieron promociones en alojamiento y gastronomía para incentivar el consumo.

la Fiesta Nacional del Sol fue el principal atractivo y contribuyó a que las reservas hoteleras alcanzaran el 66%, según la Cámara Hotelera Gastronómica provincial. También se ofrecieron promociones en alojamiento y gastronomía para incentivar el consumo. San Luis: la estadía promedio fue de 1,5 días y el gasto medio por estadía alcanzó los $90.440 por visitante. Los festivales populares, las competencias deportivas y los encuentros gastronómicos concentraron buena parte de la agenda.

la estadía promedio fue de 1,5 días y el gasto medio por estadía alcanzó los $90.440 por visitante. Los festivales populares, las competencias deportivas y los encuentros gastronómicos concentraron buena parte de la agenda. Santa Cruz: El Calafate y El Chaltén concentraron el interés por sus propuestas de naturaleza y trekking. Caleta Olivia también tuvo movimiento por los festejos de su 125° aniversario, con ferias, espectáculos y propuestas gastronómicas.

El Calafate y El Chaltén concentraron el interés por sus propuestas de naturaleza y trekking. Caleta Olivia también tuvo movimiento por los festejos de su 125° aniversario, con ferias, espectáculos y propuestas gastronómicas. Santa Fe: registró una ocupación turística provincial estimada del 67% y un movimiento económico proyectado de $19.177 millones. Llegaron más de 113.000 visitantes, entre 37.000 turistas alojados y 75.000 excursionistas. La agenda incluyó más de 45 acontecimientos y una concurrencia proyectada superior a 240.000 asistentes.

registró una ocupación turística provincial estimada del 67% y un movimiento económico proyectado de $19.177 millones. Llegaron más de 113.000 visitantes, entre 37.000 turistas alojados y 75.000 excursionistas. La agenda incluyó más de 45 acontecimientos y una concurrencia proyectada superior a 240.000 asistentes. Santiago del Estero: el turismo religioso impulsó la actividad, con reservas del 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua. La provincia estimó unos 200.000 turistas, excursionistas y visitantes, un gasto diario promedio de $100.000 y un impacto económico cercano a los $20.000 millones.

el turismo religioso impulsó la actividad, con reservas del 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua. La provincia estimó unos 200.000 turistas, excursionistas y visitantes, un gasto diario promedio de $100.000 y un impacto económico cercano a los $20.000 millones. Tierra del Fuego: Ushuaia registró una ocupación hotelera y parahotelera del 78%, con un gasto promedio diario de $330.000 por turista y una estadía media de tres días. Las competencias deportivas y el encuentro internacional de motoviajeros fueron algunos de los principales convocantes.

Ushuaia registró una ocupación hotelera y parahotelera del 78%, con un gasto promedio diario de $330.000 por turista y una estadía media de tres días. Las competencias deportivas y el encuentro internacional de motoviajeros fueron algunos de los principales convocantes. Tucumán: las fiestas tradicionales, los festivales musicales y las actividades deportivas movilizaron visitantes hacia los Valles Calchaquíes, las Yungas y la capital provincial. Tafí del Valle y El Cadillal concentraron parte de las propuestas.

El balance del turismo en 2026

Durante 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin contar los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Si se excluye también el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos viajaron 14.339.094 turistas.

En ese período, la estadía promedio fue de 2,3 días y el gasto diario por persona alcanzó los $111.537. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Entre los feriados más destacados en cantidad de viajantes e impacto económico se destacan los de Carnaval y Semana Santa, ambos en fechas donde aún hace calor y quienes no tuvieron la oportunidad de tomarse vacaciones pueden aprovechar. Allí se registraron mejoras de 7,2% y 5,6% interanuales en cantidad de viajantes, respectivamente.

Para CAME, el desafío de los destinos turísticos pasa ahora por extender la duración de las estadías y ampliar el consumo en comercios y servicios locales. La proximidad de la temporada de verano 2027 ya comenzó a impulsar campañas promocionales, descuentos y beneficios para anticipar reservas, en un contexto en el que los presupuestos familiares continúan condicionando las decisiones de viaje.