Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de septiembre

El dólar oficial pegó un fuerte salto en el inicio de septiembre, en medio del escándalo por presuntos casos de corrupción que invocuran a representantes del Gobierno. El oficial mayorista subió $30 (+2,2%) hasta los $1.372, mientras que el minorista superó los $1.390.

Entre los paralelos, el CCL y el MEP cotizan en la zona de los $1.380, y el blue cotiza en $1.355, todos con subas de más de $20. Mientras tanto, las acciones y los bonos se desplomaron, afectadas de lleno por el contexto local ya que en Wall Street no hubo operaciones por el feriado en EEUU.

En este marco, este martes el mercado ya opera con la referencia de EEUU y se espera otra jornada de volatilidad, en la previa a las elecciones legislativas.

Live Blog Post Se aceleró la inflación por tercer mes consecutivo: superó el 2% en agosto, según las consultoras Por Erika Cabrera Las principales consultoras prevén que el IPC supere por primera vez en cuatro meses la barrera del 2%. El ruido político tras los supuestos audios de Spagnuolo, así como la incertidumbre política previa a las elecciones juegan un rol central.