Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de septiembre

El dólar oficial pegó un fuerte salto en el inicio de septiembre, en medio del escándalo por presuntos casos de corrupción que invocuran a representantes del Gobierno. El oficial mayorista subió $30 (+2,2%) hasta los $1.372, mientras que el minorista superó los $1.390.
Se aceleró la inflación por tercer mes consecutivo: superó el 2% en agosto, según las consultoras
Por Erika Cabrera
Las principales consultoras prevén que el IPC supere por primera vez en cuatro meses la barrera del 2%. El ruido político tras los supuestos audios de Spagnuolo, así como la incertidumbre política previa a las elecciones juegan un rol central.
