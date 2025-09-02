SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
2 de septiembre 2025 - 09:56

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de septiembre

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Entre los paralelos, el CCL y el MEP cotizan en la zona de los $1.380, y el blue cotiza en $1.355, todos con subas de más de $20. Mientras tanto, las acciones y los bonos se desplomaron, afectadas de lleno por el contexto local ya que en Wall Street no hubo operaciones por el feriado en EEUU.

En este marco, este martes el mercado ya opera con la referencia de EEUU y se espera otra jornada de volatilidad, en la previa a las elecciones legislativas.

Alerta reservas: el atesoramiento ya suma u$s14.200 millones en 2025 y es el más alto en seis años

Por Jorge Herrera

Se abrió la tranquera y salen todos los que pueden. Así lo confirman los datos cambiarios oficiales de julio que no solo reflejan el tenor del atesoramiento de la gente sino también los que hicieron los bancos, lo que pasó en el mercado de futuros y el rol de las compras de dólares del Tesoro en las reservas.

