Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial se recalentó: rozó los $1.400 en el Banco Nación y tocó un récord desde la salida del cepo.

El dólar oficial cerró la primera rueda de septiembre en los $1.347,82 para la compra y a $1.391,88 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete subió a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.355, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 2 de septiembre El dólar blue avanzó $35, hasta los $1.355 y la brecha con el oficial mayorista queda en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63, dejando una brecha del 0,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794. Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.