El dólar oficial cerró la primera rueda de septiembre en los $1.347,82 para la compra y a $1.391,88 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete subió a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 2 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este martes 2 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.355, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 2 de septiembre
El dólar blue avanzó $35, hasta los $1.355 y la brecha con el oficial mayorista queda en terreno negativo.
Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre
El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63, dejando una brecha del 0,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.
