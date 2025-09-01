El dólar blue rebotó fuerte en el inicio de septiembre y revirtió todo el retroceso que había arrojado sobre el cierre de la semana pasada. Se trató de la mayor suba diaria desde el 14 de julio.
El dólar blue rebotó fuerte y anotó su mayor incremento desde julio
Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: los dólares saltaron hasta $36, mientras las acciones y los bonos tuvieron un decepcionante inicio de mes
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 1 de septiembre
El informal trepó $35, hasta los $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La divisa había bajado $30 en la rueda hábil anterior.
La brecha con el oficial mayorista, que cerró en $1.372, permaneció en terreno negativo (-1,2%), aunque se redujo levemente respecto del viernes (-1,6%). Asimismo, en el Banco Nación la cotización terminó en los $1.385, mientras que el promedio minorista de todos los bancos, que registra el Banco Central (BCRA), finalizó en los $1.391,88.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 1 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372.
Valor del MEP hoy, lunes 1 de septiembre
El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 1 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63, dejando una brecha del 0,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario