El dólar blue rebotó fuerte y anotó su mayor incremento desde julio

Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue rebotó fuerte en el inicio de septiembre y revirtió todo el retroceso que había arrojado sobre el cierre de la semana pasada. Se trató de la mayor suba diaria desde el 14 de julio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informal trepó $35, hasta los $1.335 para la compra y $1.355 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La divisa había bajado $30 en la rueda hábil anterior.

La brecha con el oficial mayorista, que cerró en $1.372 , permaneció en terreno negativo (-1,2%), aunque se redujo levemente respecto del viernes (-1,6%). Asimismo, en el Banco Nación la cotización terminó en los $1.385 , mientras que el promedio minorista de todos los bancos, que registra el Banco Central (BCRA), finalizó en los $1.391,88 .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372 .

El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63, dejando una brecha del 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.