SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de septiembre 2025 - 17:01

El dólar blue rebotó fuerte y anotó su mayor incremento desde julio

Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó fuerte, aunque quedó $17 por debajo del oficial.

El dólar blue trepó fuerte, aunque quedó $17 por debajo del oficial.

Depositphotos

El dólar blue rebotó fuerte en el inicio de septiembre y revirtió todo el retroceso que había arrojado sobre el cierre de la semana pasada. Se trató de la mayor suba diaria desde el 14 de julio.

El informal trepó $35, hasta los $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La divisa había bajado $30 en la rueda hábil anterior.

Informate más

La brecha con el oficial mayorista, que cerró en $1.372, permaneció en terreno negativo (-1,2%), aunque se redujo levemente respecto del viernes (-1,6%). Asimismo, en el Banco Nación la cotización terminó en los $1.385, mientras que el promedio minorista de todos los bancos, que registra el Banco Central (BCRA), finalizó en los $1.391,88.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 1 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372.

Valor del MEP hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63, dejando una brecha del 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias