Los bonos en dólares y los ADRs vuelven a sufrir un revés este martes 2 de septiembre. Los activos argentinos caen por segunda jornada en medio de una mayor percepción del riesgo previo a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. Rumores de posible corrupción en el gobierno de Javier Milei sumado a un aumento de la intervención y cambios en la política cambiaria son algunos de los factores que mantienen a los inversores con cautela en los últimos días antes de la primera "encuesta" que tendrá que enfrentar el oficialismo desde su asunción.
Bonos y acciones profundizan su caída: pierden hasta 5,5% ante incertidumbre preelectoral y nuevos anuncios
Los activos argentinos registran caídas en bonos, ADRs y el S&P Merval ante la creciente incertidumbre previa a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 4% ante la incertidumbre preelectoral
Los ADRs y bonos en dólares tuvieron un mes para el olvido: se hundieron hasta 25% en agosto
En este marco, los títulos en dólares marcan bajas de hasta 1,1% encabezados por el Global 2038, seguido del Bonar 2041 (0,9%) y el Bonar 2038 (0,8%). En tanto, el riesgo país vuelve a superar los 900 puntos básicos.
"El próximo domingo serán los comicios en la Provincia de Buenos Aires y uno de los principales desafíos que enfrentará el oficialismo nacional para mostrar su competitividad en las urnas", explicó Bell Bursátil. "El mercado comenzó a pricear una derrota con las últimas noticias y, de no concretarse ese resultado, los valores de las acciones y bonos pueden dispararse", añadió.
Al respecto, el economista José Ignacio Bano aseguró a Ámbito que el factor político fue el que más pesó en la variación de los activos en esta jornada, en vísperas a lo que será la instancia electoral en PBA, la cual funcionará como una gran muestra de lo que puede ser el resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional.
Asimismo, el especialista sostuvo que los activos experimentan "volatilidad" a raíz de las elecciones y el ruido político alrededor del Gobierno, pero que no se trata de una marcada tendencia. Según Bano, si el oficialismo hace una buena elección tendrá "más amplitud" para tomar medidas a través de decretos sin que sean rechazados por parte del Congreso.
En esa línea, Bano hizo hincapié en las visiones antagónicas a nivel económico entre el Gobierno y la oposición. "Claramente, para una persona tomando una decisión importante de inversión, o una empresa queriendo poner una planta, no es lo mismo que esté un gobierno u otro", afirmó.
S&P Merval y ADRs
Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street ceden hasta 5,5% encabezado por el Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle (-5,2%) y Telecom Argentina (-4,8%). Por su parte, el S&P Merval cede 0,9% a 1.921.514,67 puntos, en donde la mayoría de las acciones operan a la baja lideradas por Grupo Supervielle (-3,6%), Grupo Financiero Galicia (-2,5%), BBVA (-2,4%) y Banco Macro (-2,4%).
