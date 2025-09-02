Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 2 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue inició el noveno mes del año a $1.335 para la compra y a $1.355 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito.

La divisa paralela subió $35 (+2,7%) , mientras que la cotización oficial también trepó fuerte, llegando a superar los $1.390 en el promedio de bancos que registra el Banco Central (BCRA). La brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en terreno negativo (-1,2%).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado subió $30 (2,2%) y cotizó $1.372 .

El dólar MEP sube 1,7% a $1.380,72 y la brecha es del 0,6%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) avanza 1,9% y se vende a $1.380,63 , dejando una brecha del 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.925, según Binance.