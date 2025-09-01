Con ANDIS y $LIBRA en agenda, Diputados vuelve a poner contra las acuerdas a Javier y Karina Milei

Por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y la criptoestafa, la oposición avanza con una serie de proyectos que tienen en la mira a la hermana del presidente. Pese a las trabas que ponen desde La Libertad Avanza, los diputados buscan que la Secretaria General de Presidencia sea interpelada en el recinto.

La oposición se las ingenia para mantener en agenda los casos que complican a los Milei.

Se viene un martes repleto de dificultades para Javier Milei en Diputados. Mientras el oficialismo intenta despegarse de las escuchas del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y avanza por la vía judicial , la oposición mantiene el tema en agenda e intenta avanzar con una serie de proyectos entre los que se incluye citar a la hermana del mandatario, Karina, para que brinde explicaciones en la Cámara por el presunto pago de coimas en las contrataciones a laboratorios. Además, se reúne la comisión que busca esclarecer la responsabilidad política del Presidente al difundir la criptomoneda $LIBRA , que culminó en una estafa, luego de que el jueves pasado se destrabara su funcionamiento.

El presidente intenta tomar distancia del escándalo que involucra a su hermana y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Es más, este miércoles, viajará rumbo a los Estados Unidos para reunirse con empresarios y, de paso, asistir a un espectáculo que protagoniza su expareja, Fátima Florez , en Las Vegas.

Mientras tanto, la oposición se las ingenia para mantener el tema vivo en la agenda . Y qué mejor lugar que el Congreso para ello. Es por eso que este martes se producirán dos reuniones de comisión en la que los diputados intentarán avanzar con una serie de textos que buscan exponer aún más al gobierno de La Libertad Avanza.

A las 12, la comisión de Salud que preside el tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria) intentará avanzar con dos proyectos que buscan que Karina Milei rinda cuentas ante la Cámara de Diputados en torno al escándalo ANDIS. Vale recordar que, de acuerdo a los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, en los que se detallan supuestos porcentajes de coimas a la droguería Suizo Argentina que incluían “un 3% para Karina Milei, un 1% para una operación extraña y un 8% mensual que oscilaba entre US$ 500.000 y US$ 800.000” .

Esos proyectos son impulsados por diputados del FIT y de Unión por la Patria. Y también piden que el ministro de Salud, Mario Lugones, brinde explicaciones sobre el asunto. Hasta ahora, ninguno de los dos funcionarios se pronunciaron al respecto.

En paralelo, se avanzará con una iniciativa del bloque Encuentro Federal. En este caso, el texto busca a interpelar a Lugones, así como también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto no apuntan contra la hermana del Presidente porque consideran que la interpelación solo se aplica para quienes sean titulares de una cartera. En otras palabras, ministros.

A las 14, la comisión de Discapacidad, que encabeza el también diputado de UP Daniel Arroyo se reunirá para tratar otra tanda de proyectos vinculados al escándalo por los supuestos audios de Spagnuolo. A esta comisión también se giraron pedidos de interpelación a Karina Milei, así como también pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

Trabas libertarias

Tanto los proyectos de resolución que se abordarán en Salud como en Discapacidad también fueron girados a la comisión de Asuntos Constitucionales. Esta comisión la preside el oficialista Nicolás Mayoraz. Se da por descontado que el santafesino no abrirá la comisión que encabeza para avanzar con la firma de los dictámenes de estos proyectos, que ponen al Gobierno de Javier Milei en aprietos.

Por eso mismo, la oposición no descarta llamar a una sesión en los próximos días, para emplazar a esa comisión, firmar los respectivos dictámenes en ese ámbito y volver a llevar los textos al recinto para su aprobación definitiva.

Por más que la interpelación esté contemplada en la Constitución Nacional, el gobierno de Javier Milei ya desoyó esa instancia en dos oportunidades. Fue apenas estalló el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

En aquella instancia, la oposición en Diputados había convocado a que rindan cuentan ante el pleno los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía). Ambos faltaron y enviaron un justificativo por escrito, pero jamás volvieron a presentarse. El único funcionario que sí asistió al recinto fue Francos. Es por eso que cuesta imaginar que la hermana del Presidente se exponga aún con un proyecto aprobado.

$LIBRA: Karina Milei en el centro de la escena

A las 16, en tanto, se reunirá la comisión $LIBRA, luego de que la semana pasada la oposición lograra destrabar la elección de sus autoridades para así ponerla en marcha. Con el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro al frente de ese cuerpo de trabajo, los diputados se aprestan a avanzar con la votación del reglamento, así como también, empezar a delinear el esquema de trabajo.

Comision Libra La comisión $LIBRA define los pasos a seguir.

Probablemente, haya novedades sobre los pedidos de prueba que se librarán así como también los nombres de las personas que se convocarán a declarar. En este punto, una vez más, Karina Milei está en el centro de la escena. Es que habría sido la hermana del Presidente quien le allanó el camino al creador de la criptomoneda $LIBRA, Hayden Davis, para que se reúna con el jefe de Estado.

Así las cosas, se espera un martes en el que una vez más, la oposición aprovechará el Congreso para arremeter contra los hermanos Milei, en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo y a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se celebran el próximo domingo.