Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 25 de febrero

Live Blog Post

El dólar pausó la tendencia bajista, pero se mantiene a casi 17% del techo de la banda

El dólar oficial cortó este martes una racha mayormente bajista y volvió a ganar terreno en el segmento mayorista, luego de acumular 11 caídas en las 14 ruedas previas. El movimiento reactivó el debate en el mercado: ¿la divisa norteamericana encontró un piso o se trata de una pausa dentro de una tendencia descendente más contundente a la espera de la liquidación del agro?

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubicó en $1.380,50 para la venta, con un volumen operado de u$s422 millones. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.400,12, mientras que en el Banco Nación la cotización volvió a los $1.400. En los dólares financieros, el MEP subió 0,7% hasta $1.404,51 y el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,4% a $1.446,24.

Lee la nota completa