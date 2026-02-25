SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
25 de febrero 2026 - 08:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 25 de febrero

mercados bolsas finanzas acciones vivo inversiones
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extendió su caída. El martes, cerró a $1.380,5 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) se ubicó a $1.400 para la venta. En tanto, el dólar blue cotizó a $1.430.

En el plano local, la atención vuelve a cómo el mercado procesará el anuncio del Gobierno del lanzamiento de un nuevo Bonar 2027 (AO27) en dólares, que se licitará este el próximo miércoles. En tanto, se espera que hoy el INDEC publique nuevos indicadores de supermercados, compras, autoservicios mayoristas y electrodomésticos, mientras que habrá una nueva licitación de deuda en pesos.

En el plano internacional, se dan a conocer los balances de Nvidia y Salesforce mientras se sigue de cerca a Irán e Israel tras amenazas de ataques.

Live Blog Post

Bitcoin repunta a u$s65.000 gracias a una recuperación en Wall Street por el impacto de la IA en las acciones

El mercado de criptomonedas opera con subas este miércoles. Bitcoin (BTC) recupera 3,4% y sube hasta u$s65.331,04. Sin embargo, sigue sin poder crecer y cotiza aproximadamente un 50% por debajo de un máximo histórico de u$s126.272 alcanzado a principios de octubre de 2025.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) gana 5,4% hacia u$s1.919,55. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, con un crecimiento liderado por Solana (Sol) del 7,8%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar pausó la tendencia bajista, pero se mantiene a casi 17% del techo de la banda

El dólar oficial cortó este martes una racha mayormente bajista y volvió a ganar terreno en el segmento mayorista, luego de acumular 11 caídas en las 14 ruedas previas. El movimiento reactivó el debate en el mercado: ¿la divisa norteamericana encontró un piso o se trata de una pausa dentro de una tendencia descendente más contundente a la espera de la liquidación del agro?

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubicó en $1.380,50 para la venta, con un volumen operado de u$s422 millones. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.400,12, mientras que en el Banco Nación la cotización volvió a los $1.400. En los dólares financieros, el MEP subió 0,7% hasta $1.404,51 y el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,4% a $1.446,24.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Tecnológicas al rescate: Wall Street rebotó y AMD encabezó el rally con un salto del 9%

Por Beatriz Dinovitzer

Wall Street

Los principales índices de Wall Street se recuperó el martes tras la fuerte caída de la sesión anterior, impulsada por el repunte de las acciones tecnológicas, lideradas por Advanced Micro Devices (AMD). La creciente incertidumbre sobre el comercio mundial y los temores a una posible disrupción por el avance de la inteligencia artificial habían empañado la confianza el lunes, lo que hundió a los tres principales índices de referencia.

En este contexto, el Dow Jones de Industriales subió un 0,76% hasta los 49.174,81 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,78% a 6.891,04 unidades y el Nasdaq Composite se apreció un 1,05%, hasta los 22.863,68 puntos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Lanzan nuevo bono en dólares a 2027 con renta mensual: ¿es una buena opción para los ahorristas?

Por Gonzalo Andrés Castillo

El lanzamiento del nuevo bono del Tesoro en dólares con vencimiento en octubre de 2027 despertó interés inmediato entre inversores locales, especialmente por su combinación poco habitual en la deuda soberana reciente: pagos de intereses mensuales, plazo corto y vencimiento dentro del actual mandato presidencial.

Pero más allá de la estrategia oficial, la cuestión central para el mercado es si se trata de una buena alternativa de inversión en moneda dura dentro del menú argentino.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 25 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.400,12 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias