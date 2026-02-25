Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 25 de febrero

El dólar oficial extendió su caída. El martes, cerró a $1.380,5 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) se ubicó a $1.400 para la venta. En tanto, el dólar blue cotizó a $1.430.
Bitcoin repunta a u$s65.000 gracias a una recuperación en Wall Street por el impacto de la IA en las acciones
El mercado de criptomonedas opera con subas este miércoles. Bitcoin (BTC) recupera 3,4% y sube hasta u$s65.331,04. Sin embargo, sigue sin poder crecer y cotiza aproximadamente un 50% por debajo de un máximo histórico de u$s126.272 alcanzado a principios de octubre de 2025.
En esa misma línea, Ethereum (ETH) gana 5,4% hacia u$s1.919,55. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, con un crecimiento liderado por Solana (Sol) del 7,8%.
