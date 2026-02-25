El dólar pausó la tendencia bajista, pero se mantiene a casi 17% del techo de la banda + Seguir en









El oficial mayorista avanzó 0,7% y volvió a acercarse a los $1.400 en el segmento minorista. Aunque la oferta de divisas sigue firme por el agro, la deuda y el carry trade, aunque analistas advierten sobre los riesgos.

Qué pasó con el dólar y cuál es el debate de los analistas Depositphotos

El dólar oficial cortó este martes una racha mayormente bajista y volvió a ganar terreno en el segmento mayorista, luego de acumular 11 caídas en las 14 ruedas previas. El movimiento reactivó el debate en el mercado: ¿la divisa norteamericana encontró un piso o se trata de una pausa dentro de una tendencia descendente más contundente a la espera de la liquidación del agro?

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubicó en $1.380,50 para la venta, con un volumen operado de u$s422 millones. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.400,12, mientras que en el Banco Nación la cotización volvió a los $1.400. En los dólares financieros, el MEP subió 0,7% hasta $1.404,51 y el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,4% a $1.446,24.

Un rebote tras semanas de baja El oficial venía de retroceder con fuerza en las últimas semanas. En lo que va de 2026, el mayorista acumula una caída del 5,8% (−$84,50), mientras que el techo de la banda cambiaria —que hoy supera los $1.600— se ubica casi 17% por encima de la cotización actual.

El descenso respondió a un conjunto de factores: una liquidación sostenida del agro, el ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial, y tasas de interés en pesos todavía positivas que impulsaron estrategias de carry trade.

De hecho, el rollover superior al 100% en las últimas licitaciones del Tesoro tensionó las tasas de corto plazo y fomentó el desarme de posiciones en dólares para aprovechar rendimientos en moneda local, lo que incrementó la oferta en el mercado cambiario.

Este martes, operadores señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija en la última licitación llevó al mercado a anticipar una eventual liberación de pesos, lo que moderó las tasas a un día hasta la zona del 26%, unos diez puntos por debajo del cierre previo. Dólares Este miércoles habrá una nueva licitación de deuda del Tesoro Imagen: Freepik ¿Pax cambiaria o atraso? Algunos analistas mantienen una visión optimista. Proyectan para 2026 una liquidación del complejo agroexportador cercana a los u$s40.000 millones, similar al récord de 2022, y estiman que las exportaciones totales podrían alcanzar los u$s100.000 millones, con el sector energético como uno de los motores principales. A ello se suma el ingreso de capitales por inversión directa y colocaciones de deuda externa, que amplían la oferta de dólares en el mercado local. Sin embargo, otros advierten que la apreciación reciente del peso podría generar tensiones. Datos del Banco Central muestran que el Tipo de Cambio Real Multilateral se encuentra en su nivel más apreciado desde junio de 2025, lo que vuelve a encender alertas sobre un posible atraso cambiario. Con el dólar lejos del techo de la banda y el mercado atento a la dinámica de tasas y flujos de divisas, la discusión ya no gira solo en torno a cuánto puede bajar, sino a si el equilibrio actual es sostenible en el tiempo.

