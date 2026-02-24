Caso Fate y crisis en neumáticos: advierten que la apertura, a contramano del mundo, puede acelerar cierre de autopartistas

La apertura comercial generó una caída en el precio de los neumáticos. Sin embargo, la producción debajo de niveles de pandemia y los fabricantes locales reclaman algún tipo de compensación para poder competir.

El reciente cierre de la planta de Fate en San Fernando y el despido de sus más de 900 trabajadores no aparece como un episodio aislado dentro de la dinámica económica local, sino como el emergente de una apertura comercial que logró moderar precios, pero a costa del empleo y del tejido productivo . Analistas enfatizaron que la política comercial del Gobierno en el sector de neumáticos va a contramano de lo que hacen otros países y advierten serios riesgos para las autopartistas domésticas.

Un informe de la consultora Analytica expuso que, a precios constantes, las importaciones de neumáticos en 2025 alcanzaron un pico desde 2013. Asimismo, reflejó que por cada vehículo producido en el país se importaron u$s654 en neumáticos, el valor más alto de toda la serie histórica.

Más del 40% de los neumáticos importados durante el año pasado provino de China , cuando hace una década ese porcentaje era de apenas 10%. Esto refleja un fuerte desplazamiento desde Brasil hacia el gigante asiático como nuestro principal proveedor.

"China está produciendo a niveles de capacidad ociosa que le permiten justamente exportar al resto del mundo a precios que uno consideraría de dumping, entendiendo su estructura de costos, con subsidios, y bastante fomento a la exportación también", dijo en diálogo con Ámbito el economista especializado en la industria automotriz, Federico Hidalgo . Frente a esta situación, recordó que México puso cuotas de compensación antidumping que están arriba del 30% y aranceles temporales en 35%, mientras que Brasil prorrogó sus antidumping contra los neumáticos chinos.

Por su parte, el informe de Analytica agregó que "la imposición de aranceles en distintos mercados llevó además a un proceso de relocalización productiva de empresas chinas hacia otros países del sudeste asiático —como Vietnam y Tailandia— con el objetivo de eludir las restricciones comerciales , lo que a su vez motivó nuevas investigaciones sobre neumáticos originados en esas economías".

Por el contrario, plasmó la consultora dirigida por Claudio Caprarulo, en Argentina se redujeron los aranceles desde el 35% al 16% y se llevaron a cabo otras medidas aperturistas como la eliminación del Certificado de Homologación de Autopartes (CHAS) para productos importados que cuenten con certificaciones reconocidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En paralelo, no existen actualmente medidas antidumping ni investigaciones abiertas sobre posibles prácticas de competencia desleal en el mercado de neumáticos, con una excepción en el segmento de bicicletas. Todo esto, sumado a la eliminación de las restricciones cuantitativas, la flexibilización de las importaciones "puerta a puerta" y la apreciación cambiaria, genera un combo perfecto para la entrada de artículos chinos.

El efecto dual de la apertura comercial: caen los precios, pero se derrumba la producción

La apertura comercial tiene un correlato dual en el mercado local. El lado positivo es la reducción de precios; Analytica mostró que, en términos relativos la merma desde noviembre de 2023 fue del 30% y, medidos al dólar mayorista, los valores se contrajeron 43,6% en el mismo período.

image

Sobre este tema, Hidalgo aclaró que la influencia del costo de los neumáticos en el costo general del transporte es baja.

La contracara de esta ganancia de los consumidores es el derrumbe de la producción y la destrucción del empleo. De acuerdo con el relevamiento de Analytica, la división de neumáticos es la más afectada dentro de la industria manufacturera desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Más aún, la fabricación está incluso por debajo de los niveles de pandemia, mientras que el uso de capacidad instalada apenas supera el 33%.

image

Sobre este asunto, un reciente trabajo de Equilibra reportó que en 16 de los 26 sectores transables de la economía (es decir, que producen bienes comercializables con el exterior) se percibió en los últimos dos años una pérdida de mercado frente a productos extranjeros.

Especialistas advierten por la escasa compensación a productores locales y el alto costo de la apertura

Frente a este escenario, Hidalgo alertó que el ingreso de productos chinos puede generar algunas tensiones tanto a nivel regional como local. En primer lugar, porque entra en tensión con el acuerdo de integración que Argentina tiene con Brasil. En segunda instancia, agregó que, teniendo en cuenta los bajos requisitos de integración local que tiene el RIGI y el inminente vencimiento de la ley autopartista, "este tipo de políticas va a llevar al cierre de las autopartistas".

El especialista expresó que el desafío en el sector debería ser "cómo bajar los precios y tener una mayor importación, pero sin liquidar la industria". "Se puede abrir la economía paulatinamente, pero también defendiendo algunos nichos de mercado y cierto grado de integración local", aseveró.

Analytica celebró la desinflación y que haya una economía más abierta, pero advirtió que "es menester analizar el contexto internacional de cada sector para comprender si las empresas argentinas se enfrentan a competir en igualdad de condiciones o no". En esa línea, aseveraron que "la capacidad exportadora subsidiada de la industria china plantea desafíos para todo el mundo que exceden la competitividad doméstica" y mostraron preocupación por "la pérdida de puestos de trabajo calificado y capacidades industriales difícilmente recuperables en el corto plazo".

Con una mirada similar, Equilibra afirmó que los costos de la estabilización "hasta acá parecen excesivos". "En condiciones más propicias, muchas empresas que hoy evalúan cerrar líneas de producción o plantas podrían expandirse sin necesidad de cerrar la economía. Un tipo de cambio más alto, mayor sensibilidad en la apertura comercial y políticas productivas activas podrían ayudar a revertir este proceso", sugirió la consultora.