Wall Street ensaya un rebote en el premarket mientras el mercado todavía digiere los nuevos aranceles









A la posibilidad de una escalada militar en Irán, se le suman las tensiones comerciales entre China y Japón. Además, la Unión Europea advirtió que los nuevos aranceles de Trump violan lo acordado en su acuerdo firmado hace unos meses.

Cuáles son las claves de la jornada en los mercados globales. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, luego del lunes rojo que provocó la nueva arremetida arancelaria del presidente norteamericano, Donald Trump. A eso se le suman las tensiones entre China y Japón y la amenaza de una escalada militar en Irán.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,18% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,24%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,29% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Keysight Techonology (+16,3%), Home Depot (+3,19%) y Genuine Parts (+2,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en ONEOK Inc (-2,6%), Palantir (-1,76%) y Comcast Corp (-1,39%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,06%, mientras el DAX alemán baja 0,02% y el CAC francés avanza 0,11%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,11%. En China, el Hang Seng de Hong Kong recortó 1,82%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,87%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,11% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,87%.

mercados wall street bolsas eeuu Los operadores están atentos a novedades en el frente comercial. Reuters Tensiones en Asia, Europa y escalada en Medio Oriente Este martes se conoció que China incluyó en su "lista negra" de control de exportaciones a 20 entidades japonesas y reforzó el escrutinio de varias otras empresas, lo que indica que Beijing no cejará en su campaña de presión contra el gobierno japonés, incluso tras la reciente victoria de la primera ministra Sanae Takaichi, quien afirmó recientemente que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán.

Por otro lado, Donald Trump apuesta a una última negociación diplomática con Irán para evitar una ofensiva militar que pueda sacudir el escenario global. En este sentido, Irán ha puesto a sus Fuerzas Armadas en alerta máxima ante la posibilidad de un ataque de EEUU, según The New York Times. Teherán desplegó misiles, reforzó el Golfo Pérsico y activó un plan de sucesión para garantizar la continuidad del régimen. En el plano comercial, una evaluación de la Unión Europea concluyó que la nueva política arancelaria de Trump aumentará los gravámenes sobre algunas exportaciones del bloque regional, como el queso y algunos productos agrícolas, por encima del nivel permitido en su acuerdo comercial.

