La economía rebotó fuerte en el cierre del año pasado, impulsada fundamentalmente por la gran cosecha de trigo, que contrastó con las caídas en la industria y el comercio. De este modo, en el acumulado de 2025 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 4,4%, a la espera de la ratificación con los datos del Producto Bruto Interno (PBI), que se conocerán en marzo.
24 de febrero 2026 - 16:23
La economía creció 4,4% en 2025: en diciembre trepó fuerte, impulsada por el agro
El incremento mensual fue el más alto en un año y medio. De este modo, la serie desestacionalizada tocó el valor más alto de la serie iniciada en 2004.
El INDEC informó este martes que el EMAE repuntó 1,8% en diciembre, versus noviembre, lo cual representó el mayor incremento mensual desde julio de 2024. De este modo, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo tocaron su el valor más alto de la serie iniciada en 2004.
