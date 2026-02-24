SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de febrero 2026 - 16:23

La economía creció 4,4% en 2025: en diciembre trepó fuerte, impulsada por el agro

El incremento mensual fue el más alto en un año y medio. De este modo, la serie desestacionalizada tocó el valor más alto de la serie iniciada en 2004.

El agro impulsó el EMAE en diciembre.

El agro impulsó el EMAE en diciembre.

Depositphotos

La economía rebotó fuerte en el cierre del año pasado, impulsada fundamentalmente por la gran cosecha de trigo, que contrastó con las caídas en la industria y el comercio. De este modo, en el acumulado de 2025 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 4,4%, a la espera de la ratificación con los datos del Producto Bruto Interno (PBI), que se conocerán en marzo.

El INDEC informó este martes que el EMAE repuntó 1,8% en diciembre, versus noviembre, lo cual representó el mayor incremento mensual desde julio de 2024. De este modo, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo tocaron su el valor más alto de la serie iniciada en 2004.

Noticia en desarrollo.-

