En Vivo
3 de diciembre 2025 - 09:35

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mantiene la pax cambiaria en el comienzo del último mes del año. El dólar mayorista avanzó $3,50 (+0,2%) en la jornada y cerró en $1.455. Con este movimiento, el tipo de cambio oficial se mantiene $56,98 (–3,9%) por debajo del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, actualmente ubicado en $1.511,98.

Cabe recordar que el tipo de cambio oficial alcanzó su último récord de cierre el 24 de octubre, en $1.492, durante la última rueda previa a las elecciones legislativas.

Inversiones: ¿habrá algún efecto derrame para la Argentina del Banco de Comercio Internacional de EEUU?

El Banco de Exportación e Importación de EEUU invertirá u$s100.000 millones para asegurar las cadenas de suministro críticas de minerales, energía nuclear y GNL.

Por Jorge Herrera

El dólar oficial sigue cerca del techo de la banda y el mercado evalúa cómo seguirá la tendencia

El dólar mayorista subió $3,50 (+0,2%) EL miércoles y cerró en $1.455, manteniendo la tónica de pequeñas correcciones diarias. Con este ajuste, el tipo de cambio oficial continúa $56,98 (–3,9%) por debajo del techo de la banda cambiaria del Banco Central, actualmente ubicada en $1.511,98. El último récord de cierre del oficial se había registrado el 24 de octubre, en $1.492, antes de las elecciones legislativas.

dollars
Peligra el carry trade más grande el mundo: el Banco de Japón decide en dos semanas si subirá la tasa

Esa decisión, junto con el inminente recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, generaría un freno a la liquidez global, limitando el interés por los activos de riesgo y los mercados emergentes, con posible efecto sobre la Argentina.

Por Juan Marcos Pollio

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre

El dólar oficial cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.425,22 para la compra y a $1.476,76 para la venta.

