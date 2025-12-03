Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de diciembre

El dólar oficial mantiene la pax cambiaria en el comienzo del último mes del año. El dólar mayorista avanzó $3,50 (+0,2%) en la jornada y cerró en $1.455. Con este movimiento, el tipo de cambio oficial se mantiene $56,98 (–3,9%) por debajo del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, actualmente ubicado en $1.511,98.
Inversiones: ¿habrá algún efecto derrame para la Argentina del Banco de Comercio Internacional de EEUU?
El Banco de Exportación e Importación de EEUU invertirá u$s100.000 millones para asegurar las cadenas de suministro críticas de minerales, energía nuclear y GNL.
Por Jorge Herrera
