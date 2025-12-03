Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de diciembre

Live Blog Post

El dólar oficial sigue cerca del techo de la banda y el mercado evalúa cómo seguirá la tendencia

El dólar mayorista subió $3,50 (+0,2%) EL miércoles y cerró en $1.455, manteniendo la tónica de pequeñas correcciones diarias. Con este ajuste, el tipo de cambio oficial continúa $56,98 (–3,9%) por debajo del techo de la banda cambiaria del Banco Central, actualmente ubicada en $1.511,98. El último récord de cierre del oficial se había registrado el 24 de octubre, en $1.492, antes de las elecciones legislativas.