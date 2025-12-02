Se renueva Diputados: cómo piensan los electos y cuál será la nueva composición

Los diputados electos jurarán en el recinto, en el medio de movimientos entre bloques que permitieron que La Libertad Avanza se convierta en primera minoría.

La jura de 127 diputados pondrá rostro a la nueva composición de la Cámara baja pero no terminará de cerrar lo que marcó la actividad en el Congreso en las últimas semanas: los permanentes modificaciones que alteraron el número de los bloques y le permitieron a La Libertad Avanza un crecimiento por decena que lo posicionó como primera fuerza , desplazando a Fuerza Patria . La ceremonia, que iniciará a las 13 horas, también determinará la renovación de Martín Menem como presidente del recinto.

“Fueron días movidos. Todos queriendo caranchearse diputados”, sintetizó para este medio un legislador que se pasó de bloque en las últimas 24 horas, un síntoma que impactó en todos los partidos, con el PRO como principal perjudicado (perdió 12 miembros, la mitad de su bancada) en detrimento de La Libertad Avanza . El oficialismo pasó de 83 a 95 legisladores , sumando de tres espacios distintos para garantizarse un salto exponencial desde su anterior distribución, en la que contaba con sólo 38 bancas.

Su composición ya no cuenta con la inexperiencia en la gestión pública que antes lo caracterizaba, no sólo por la incorporación de dirigentes de trayectoria del PRO (Giudici, Rodríguez Machado), sino también porque fueron electas figuras con cargos determinantes . El más reconocido es el ministro de Defensa Luis Petri , pero también se encuentra la última directora del Correo Argentino, Gladys Humenuk, o el intendente de la localidad formoseña de Las Lomitas, Atilio Basualdo. También se convertirán en diputadas funcionarias que fueron parte de la estrategia de extensión territorial libertaria, como la neuquina Gabriela Muñoz (ANSES), la salteña Eliana Bruno (ANSES) o el bonaerense Joaquín Ojeda (PAMI).

Precisamente, en el armado de listas comienzan a emerger las correspondencias marcadas por el oficio de política territorial de algunos dirigentes, como Martín y “Lule” Menem (como ejemplo, uno de sus hombres de confianza Hernán Urien), Sebastián Pareja (Rubén Torres) o Gabriel Bornoroni (Gonzalo Roca). Otra particularidad es la juventud que tendrá el cuerpo legislativo libertario, que tiene en los santafesinos Agustín Pellegrini y Valentina Ravera el récord de los diputados electos más jóvenes desde el regreso democrático , con 25 años. La bonaerense Andrea Vera (29) y el riojano Gino Visconti (31) también se encuentran en este lote.

Uno de los perfiles más conocidos es el de la artista Virginia Gallardo. “Virginia es buenísima, súper preparada. Hay otros en el bloque que son un verdadero bleff” , definieron para este medio, en referencia a la estrategia de los juegos de mesa en los que hay que fingir tener más de lo que realmente se cuenta. Electo por La Pampa, el dirigente de la Fundación Faro, Adrián Ravier , también es una figura prominente de la constelación libertaria, junto a la vedette bonaerense Karen Reichardt, el conductor radial Sergio Figliuolo, el extenista misionero Diego Hartfield y la periodista salteña Gabriela Flores, también periodista, por Salta (La Libertad Avanza).

La agenda alternativa: figuras de experiencia y el polo peronista

Aunque perdió el lugar de primera fuerza un día antes de la jura, la renovación parlamentaria le ofrece al peronismo la posibilidad para recuperar terreno en la agenda pública, con perfiles disímiles que pueden posicionarse como alternativa de gestión. La santafesina Caren Tepp es una de las dirigentes jóvenes más resonantes de la nueva composición, en una nueva composición con fuerte perfil académico: asume la expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis; el exministro de Educación nacional, Nicolás Trotta; el decano de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, Abelardo Ferrán; y el exministro de Educación rionegrino, Marcelo Mengo.

Aunque también deberán administrar la convivencia entre los altos perfiles que asumen por cada tribu, como Juan Grabois (Patria Grande) y Sebastián Galmarini (Frente Renovador), el bloque contará con diversidad en presencia territorial (el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, y el exjefe comunal de San Rafael, Emir Félix); trayectoria en gestión nacional (Guillermo Michel, Jorge Taiana y Agustín Rossi); y representación sindical (Hugo Moyano hijo y Hugo Yasky). Incluso, hay una apelación a las fuerzas del cielo, con la asunción del sacerdote santacruceño Juan Carlos Molina.

La flamante bancada de Provincias Unidas aportará un grupo de dirigentes con experiencia, cuya aspiración ya provocó tensiones internas: Miguel Pichetto y Nicolás Massot no se incorporaron al espacio como el resto de Encuentro Federal por la discusión sobre quién presidiría el bloque. Finalmente ese rol lo cumplirá la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, pero en el espacio también convive el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el exministro de Economía, Martín Lousteau; la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo; y la ministra de Ambiente jujeña, Inés Ziagarán.

Oposición Diputados Rosca Germán Martínez El peronismo y la oposición radical y provincialista negociando en Diputados: una imagen que no se repetiría en el inicio del 2026.

El espacio provincialista paralelo que se arma en torno a las provincias de Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán tendrá como una de sus referencias al exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad. Aquí se podría sumar el titular de UTHGRA San Luis, Claudio Álvarez, quien sucederá a Carlos D’Alessandro en el bloque Coherencia. Aunque disminuyeron su influencia parlamentaria drásticamente la UCR (el ministro entrerriano Darío Schneider, el subsecretario chaqueño Guillermo Agüero) y el PRO (el exsecretario General macrista, Fernando de Andreis) suman trayectoria para el debate. De otro perfil ideológico, el FIT tendrá un bloque de cuatro dirigentes conocidos: Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola.

Cómo está compuesta la Cámara de Diputados

Hasta el momento, los bloques de la Cámara de Diputados y su composición son:

La Libertad Avanza: 95 diputados.

95 diputados. Unión por la Patria: 93 diputados.

93 diputados. Provincias Unidas: 18 diputados.

18 diputados. PRO: 12 diputados.

12 diputados. Innovación Federal: 7 diputados.

7 diputados. UCR: 6 diputados.

6 diputados. Coherencia: 4 diputados.

4 diputados. Frente de Izquierda: 4 diputados.

4 diputados. Independencia: 3 diputados.

3 diputados. Elijo Catamarca: 3 diputados.

3 diputados. Encuentro Federal: 2 diputados.

2 diputados. Coalición Cívica: 2 diputados.

2 diputados. PJ San Luis: 2 diputados.

2 diputados. MID : 2 diputados.

: 2 diputados. Producción y Trabajo: 2 diputados.

2 diputados. La Neuquinidad: 1 diputada.

1 diputada. Defendamos Córdoba: 1 diputada.

Diputados: quiénes son los diputados electos

Dentro de los 127 diputados que fueron electos el pasado 26 de octubre, por la alianza La Libertad Avanza ingresaron: Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Rubén Torres, Miriam Niveyro, Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Joaquín Patricio Ojeda, María Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Fernanda Vera, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Antonela Giampieri, Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Sodano, Marcos Patiño y Laura Rodríguez Machado.

Además fueron electos por el oficialismo: Enrique Lluch, Luis Petri, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Diego Hartfield, María Gruber, Gabriela Flores, Carlos Zapata, Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Mercedes del Rosario Goitía, Virgina Gallardo, Abel Chiconi, Alfredo Gonzáles, Bárbara Andreussi, Aníbal Tortoriello, Gastón Riesco, Margarita Mondaca, Atilio Basualdo, Maira Frias, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Brizuela, Gino Visconti, Adrián Ravier, Jairo Henoch Guzmán y Miguel Rodríguez.

Por Fuerza Patria ingresaron: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Itai Hagman, Raquel Kismer, Santiago Roberto, Lucía Cámpora, Claudia Palladino, Sergio Dolce, Julieta Campo, Raúl Hadad, Juan Pablo Luque, Graciela de la Rosa, Guillermo Michel, Laura Marianela Concepción Marclay, Abelardo Ferrán, Varinia Marín, Gabriela Pedrali y Félix Emir. Dentro de los electos por Fuerza Patria ingresaron además: Adriana Serquis, Juan Carlos Molina, Moira Lansesán, Caren Trepp, Agustín Rossi Alejandrina Belén, Jorge Alejandro Mukdise, Cecilia López Pasquali de Balmaceda y Marcelo Barbur.

El peronismo perdió la primera fuerza en Diputados y debe recuperar terreno en la agenda pública.

Por su parte, por Provincias Unidas fueron electos Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano (no asumirá y le dejará su banca a Ignacio García Aresca), Gisela Scaglia, Pablo Farias, Martín Lousteau, Diogenes González y María Inés Zigarán. Innovación Federal sumó dos diputados: Bernardo Biella y Oscar Herrera Ahuad.

Por el PRO, se sumaron Javier Sánchez Wrba, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis, y María Fernanda De Sensi. Mientras tanto, la UCR consiguió las bancas de Pamela Verasay, Darío Schneider y Guillermo Agüero. En tanto que por el Frente de Izquierda ingresaron Nicolás del Caño, Romina del Pla y Myriam Bregman.

Los otros tres diputados electos fueron Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo de San Juan), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Por el justicialismo de San Luis, ingresó Jorge Fernández, mientras que por el catamarqueño asumirá Fernando Edgardo Monguillot y por el tucumano Javier Noguera, Gladys Medina y Agustin Tita.