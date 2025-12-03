El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 3 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar blue se mantuvo como el tipo de cambio más barato del mercado, debajo de los $1.450
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 3 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.455.
Valor del CCL hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.522,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.478,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512,77, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.480, según Binance.
