Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 3 de diciembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 3 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.455.

Valor del CCL hoy, miércoles 3 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.522,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 3 de diciembre El dólar MEP opera a $1.478,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512,77, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.480, según Binance.