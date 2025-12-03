Oficializan a Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE y la salida de Sergio Neiffert + Seguir en









El Gobierno confirmó este miércoles la salida de Sergio Neiffert como secretario de Inteligencia de Estado. Su reemplazante será una figura cercana a Santiago Caputo, quien se desempeñaba como jefe de Asuntos Internos.

La SIDE tiene a partir de hoy un nuevo titular: Cristian Auguadra asume en el cargo de la agencia de inteligencia del Estado. Télam

El Gobierno oficializó este miércoles que Cristian Auguadra será el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y dispuso el cese de Sergio Darío Neiffert como titular del organismo. La medida, que había sido anunciada este martes, se formalizó mediante el Decreto 852/2025, publicado en el Boletín Oficial.

En el mismo texto, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Cristian Ezequiel Auguadra a su cargo como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI) y, acto seguido, lo designó nuevo secretario de Inteligencia de Estado.

Cristian Auguadra es el nuevo titular de la SIDE El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordena el cese de Neiffert al frente de la SIDE, la aceptación de la renuncia de Auguadra a la DAI y su designación como nuevo secretario de Inteligencia.

El cambio de mando ocurre un día después de que la Vocería Presidencial confirmara el cierre de la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y anunciara que la conducción pasaría a manos de un funcionario “con perfil técnico y expertise en auditoría, gestión de riesgos y modernización institucional”.

aviso_335462 Auguadra, contador público, es considerado un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien supervisa el rediseño del aparato de inteligencia desde el inicio de la gestión.

El Gobierno señaló que la nueva etapa buscará profundizar la modernización técnica, consolidar mecanismos de control y fortalecer la planificación estratégica, con el objetivo de “avanzar hacia un sistema de inteligencia ágil, integrado y profesional”.

