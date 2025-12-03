Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 3 de diciembre

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.632,50 para la compra y a $1.725,42 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.723,75 para la compra y a $1.755,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.243,05.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 3 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.456.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar blue cotiza en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.496,85 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 2,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.476,37 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.510,74, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.480, según Binance.
