El dólar blue cerró estable este martes 2 de diciembre, por lo cual se mantuvo como el tipo de cambio más barato del mercado. Por quinta rueda consecutiva quedó por debajo del oficial.
El dólar blue se mantuvo como el tipo de cambio más barato del mercado, debajo de los $1.450
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 2 de diciembre
Mercados: el dólar oficial y los financieros suben; ADRs operan mixtos y bonos avanzan en Wall Street
El informal terminó sin cambios respecto del lunes, a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, quedó a $10 del oficial mayorista y a $35 de la cotización en el Banco Nación.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, martes 2 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.455.
Valor del CCL hoy, martes 2 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.522,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.478,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512,77, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.480, según Binance.
