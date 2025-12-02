Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 2 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas subieron más de u$s100 millones este martes.

El dólar oficial cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.425,22 para la compra y a $1.476,76 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron en u$s106 millones, hasta los u$s41.882 millones . Mientras tanto, las reservas netas se encuentran en terreno negativo por -u$s271 millones , según estimaciones del economista Federico Machado, afectadas por el reciente pago del Bopreal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.455 .

El dólar blue cotizó en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.522,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.478,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.480, según Binance.