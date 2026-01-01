Posible presión al dólar: se liberaron u$s20.000 millones del blanqueo y desaparece restricción cambiaria a empresas + Seguir en









Desde ahora, se utilizarán los montos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, mientras que las compañías podrán girar las utilidades de los balances 2025.

La liberación de los fondos podría repercutir de distintas formas sobre el tipo de cambio. Depositphotos

Al reciente anuncio de las modificaciones sobre el sistema de bandas cambiarias que realizó el Gobierno de cara a 2026, se le debe sumar un par de instancias no menores por su impacto en el corto plazo sobre el tipo de cambio: a partir de este jueves 1° de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024, mientras que en el correr del año se abrirá una ventana a las empresas para poder girar utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.

En total, unos u$s20.600 millones se encontraban depositados en Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y en Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). En tanto, los bienes declarados en el exterior alcanzaron los u$s23.300 millones, cuando se incluyen inmuebles y activos.

Estos fondos, que ahora podrán ser utilizados libremente, debían permanecer depositados, o en su defecto invertidos, para así evitar un pago de alícuotas adicionales. Ahora, el gobierno de Javier Milei monitorea de cerca los efectos que la exención pueda tener sobre el tipo de cambio, aunque fuentes del mercado proyectan que la mayor parte del monto permanecerá dentro del sistema financiero.

Por otro lado, resta ver qué repercusión tendrá sobre la economía el cese de la restricción del giro de utilidades de las compañías que cuenten con los balances del pasado año auditados. Las ganancias acumuladas entre los 2019 y 2024 seguirán encausadas a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

dolar autos inmuebles.jpg Depositphotos El ladrillo como alternativa a la volatilidad cambiaria El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, expresó a Ámbito que la liberación de los fondos depositados en las cuentas CERA no implica, necesariamente, una salida inmediata hacia el consumo o la economía real. "El contribuyente va a analizar alternativas. Puede mantener las inversiones, rotarlas dentro del mercado financiero o decidir salir hacia un activo real como el inmueble. Pero no aparece un incentivo para dejar el dinero sin rendimiento", abundó.

En ese sentido, el especialista remarcó durante más de un año esos fondos permanecieron invertidos o inmovilizados, y que buena parte de ese capital ya estuvo generando rentabilidad. Por eso, el escenario que se abre desde enero obliga a redefinir estrategias, no a desarmarlas de manera automática. "El atractivo del ladrillo depende en gran medida de que las exenciones en Ganancias sobre la venta y el alquiler de viviendas queden formalmente aprobadas. Mientras eso no ocurra, existe un riesgo normativo que cada contribuyente debe ponderar", puntualizó.

