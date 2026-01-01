Reservas: ya es récord histórico el nivel de atesoramiento de dólares Por Jorge Herrera + Seguir en









El 2025 será recordado, en materia cambiaria, como el de mayor nivel de “fuga” o atesoramiento de la estadística histórica, a pesar de que todavía falta computar los datos de diciembre pasado.

El balance de los primeros once meses de 2025 arroja un nivel de compras netas de billetes sin fines específicos (FAE, atesoramiento o fuga) de u$s30.517 millones. Imagen creada con inteligencia artificial

Si bien aún resta computar lo ocurrido en el último mes de 2025, con los últimos datos del Banco Central (BCRA) a noviembre pasado no hay duda de que el nivel de atesoramiento de dólares billetes ya es récord histórico al superar los u$s30.000 millones. En noviembre la denominada Compra neta de billetes sin fines específicos sumó u$s1.119 millones, el nivel más bajo desde marzo pasado, y estuvo compuesta por u$s871 millones de compras netas de billetes sin fines específicos más u$s248 millones de transferencias de divisas sin fines específicos. Vale recordar que el BCRA re denominó a la llamada Formación neta de activos externos del sector privado no financiero (empresas no financieras, individuos y familias) o FAE, que en la jerga del mercado califican como fuga de capitales o atesoramiento, ahora como compras netas de billetes sin fines específicos.

Lo cierto es que, ya con la baja de la espuma cambiaria electoral y el contundente triunfo oficialista como dato, aun así, los individuos y las familias demandaron más de u$s1.100 millones para “acolchonar” para diversos usos. Cabe destacar que, según el BCRA, la compra neta de billetes total corresponde a individuos y familias.

Con estos números el balance de los primeros once meses de 2025 arroja un nivel de compras netas de billetes sin fines específicos (FAE, atesoramiento o fuga) de u$s30.517 millones. Se trata ya del mayor nivel de toda la serie histórica relevada por el BCRA desde 2003. De esta manera supera el récord alcanzado en el gobierno de Cambiemos en u$s27.215 millones, en plena crisis terminal de la administración de Macri. En dicho gobierno el nivel de atesoramiento, que incluso se dio en momentos de esplendor de la gestión y del mercado, fue muy elevado tanto en 2017 y 2018, al registrar u$s22.775 millones y u$s26.882 millones, respectivamente. El otro registro de atesoramiento alto fue en los gobiernos de Cristina Kirchner de 2008 y 2011 con u$s23.009 millones y u$s21.754 millones, respectivamente, con la crisis del campo y las esquirlas de la crisis financiera global y en medio de la instauración del cepo cambiario.

Ahora en la gestión de La Libertad Avanza el nivel del atesoramiento de dólares supera ampliamente los máximos de la serie histórica. Como suele ironizar el economista Miguel Broda, el atesoramiento o fuga es el deporte nacional no el fútbol, y ello se comprueba tanto cuando la economía y/o el gobierno de turno le va bien o mal. Por ende, es difícil que los datos de diciembre pasado muestren una abrupta reversión de los flujos de capitales de individuos y familias, y 2025 quedará, por ahora, en la historia cambiaria como el récord de fuga, de atesoramiento o de compra neta de billetes, como quieran llamarlo.

¿Qué más pasó en noviembre? Según el Balance Cambiario del BCRA, el Sector Privado no Financiero fue comprador neto de moneda extranjera por u$s151 millones en el mercado de cambios, pero dentro de este grupo, las denominadas Personas humanas tuvieron la mayor demanda sectorial de moneda extranjera, registrando egresos netos por u$s1.596 millones, principalmente por compras netas de billetes sin fines específicos por u$s1.088 millones. Al respecto, según la lectura del BCRA, parte de estos fondos quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y por ello no incrementan la posición de activos externos, o sea, no es dolarización de carteras. Lo mismo considera sobre los egresos por divisas, que en su mayoría constituyen transferencias de depósitos locales al exterior (llamadas operaciones de canje) que pueden ser destinados a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos). Vale explicar que los “canjes” se explican principalmente como la contrapartida de transferencias de depósitos locales en moneda extranjera de residentes a cuentas propias en el exterior. Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s76 millones, mientras que las inversiones de portafolio de no residentes registraron egresos netos por u$s57 millones.

Ahora bien, qué hicieron los bancos durante noviembre en materia cambiaria: según las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero hubo un superávit de u$s329 millones, que se explica por la caída en la tenencia de activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s322 millones y por los ingresos netos por préstamos financieros y líneas de crédito por u$s79 millones, que fueron parcialmente compensados por la suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera por u$s71 millones. De esta manera, las entidades finalizaron noviembre con un stock de PGC de u$s8.376 millones, un 4% inferior al cierre del mes anterior. El BCRA explica que “la disminución en la tenencia de divisas por u$s440 millones fue parcialmente compensada por un aumento de u$s118 millones en la tenencia de billetes. Con referencia a la tenencia de billetes en moneda extranjera de los bancos, los datos del BCRA muestran que totalizó u$s5.183 millones al cierre del mes. Este stock representó el 62% del total de la PGC y los bancos lo mantienen para afrontar los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios. Ya pasada la fiebre electoral, el accionar de los bancos en el mercado de futuros de dólar mostró que el conjunto de entidades cerró noviembre con una posición comprada a término en moneda extranjera de u$s289 millones, lo que implica un recorte de u$s261 millones respecto del cierre anterior. Además, en noviembre, las entidades vendieron u$s369 millones en mercados institucionalizados y compraron u$s108 millones directamente a clientes (“Forwards”). En el desagregado se observa que los bancos nacionales vendieron u$s190 millones cerrando el mes con una posición compradora neta de u$s460 millones, mientras que las entidades de capitales extranjeros vendieron u$s63 millones cerrando el mes con una posición vendida de u$s171 millones. Con relación a los volúmenes negociados en los mercados a término los datos del BCRA señalan que sumaron u$s25.181 millones, lo que representa unos u$s1.481 millones diarios, en promedio, además, las operaciones concertadas en el mercado A3 Matba-Rofex continuaron predominando, agrupando el 78% del volumen total a término.

