El Banco Nación inicia 2026 con la máxima calificación de FIX y perspectiva estable + Seguir en









La calificadora FIX SCR ratificó la nota más alta de la escala nacional para el Banco Nación y sostuvo la perspectiva estable. La decisión se apoya en el buen desempeño financiero, la mejora operativa y una mayor reorientación del crédito hacia el sector privado.

FIX fundamentó su decisión en el desempeño sostenido del banco, una posición de capital y liquidez favorables y la disminución gradual de la exposición al sector público.



El Banco Nación abrió 2026 con la confirmación de la calificación “AAA (arg)” por parte de FIX SCR, la máxima nota de la escala nacional, junto con una perspectiva estable que refleja la solidez de la entidad y su posición central dentro del sistema financiero argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, la calificadora mantuvo la nota “A1+(arg)” para el corto plazo, lo que —según indicó a Noticias Argentinas— implica una “muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país”.

FIX fundamentó su decisión en el desempeño sostenido del banco, una posición de capital y liquidez favorables y la disminución gradual de la exposición al sector público, acompañada por un mayor impulso del crédito al sector privado. Según el informe, estos factores respaldan el liderazgo de la institución y la fortaleza de su franquicia en un escenario macroeconómico competitivo.

El documento también subraya el rol sistémico del Banco Nación, que concentra una porción significativa de los depósitos y préstamos del mercado, y destaca que esta relevancia le permite sostener un desempeño robusto aun en contextos de volatilidad. En su evaluación, FIX remarcó una mejora en el desempeño operativo en la segunda parte del año, con un ROAA positivo del 1,2%, una cartera irregular contenida al 2,2% y niveles adecuados de cobertura de previsiones.

Temas Banco Nación