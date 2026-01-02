Wall Street arranca 2026 al alza y las bolsas europeas tocan un nuevo récord + Seguir en









Las diez acciones más activas antes de la apertura de mercado son del sector tecnológico ligado a la IA, lo que da cuenta de un renovado optimismo por la inteligencia artificial.

Varias bolsas en el mundo tocaron récords históricos en el comienzo de 2026. NYSE

Una nueva ola de optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA) impulsa a las principales bolsas del mundo a un sólido comienzo en 2026. En este sentido, los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este viernes. En paralelo, las bolsas líderes en Gran Bretaña y la Unión Europea alcanzan nuevos récords históricos.

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Micron (+3,2%), Robinhood Markets (+2,7%) y Applied Materials (+2,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Progressive Corp (-5,86%), Sysco Corporation (-1,13%) y Williams (-0,93%).

Además, las diez acciones más activas antes de la apertura de mercado son del sector tecnológico ligado a la IA. A saber: Tesla, Nvidia, Micron, Alphabet A, Palantir, Apple, Alphabet C, Broadcom, Microsoft y Meta Plattaforms.

En una nueva rueda sin balances empresariales de peso, la atención estará puesta en los resultados del PMI industrial de EEUU, como así también el balance general de la Reserva Federal, en un contexto en que el mercado espera un nuevo recorte de tasas en algún momento del primer cuatrimestre del año.

Mercados NYSE Wall Street Este viernes es un jornada con pocos datos empresariales. Romulo Queiroz - Pexels Bolsas récord en el resto del mundo En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35% y alcanza su máximo histórico. De esa manera, el índice pan-europeo alcanza otro pico mientras se encaminaba hacia su tercer avance semanal consecutivo. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,04% y el CAC francés acompaña con 0,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,43%, superando la marca simbólica de los 10.000 puntos por primera vez este viernes, la última señal alcista de los mercados bursátiles en todo el mundo y un comienzo positivo para 2026 para el mercado británico. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong se disparó 2,76% alcanzando un máximo en un mes y medio en el arranque del año. De manera similar, los mercados de Taiwán, Corea del Sur y Singapur alcanzaron máximos históricos. Por su parte, los mercados de Japón y China continental permanecieron cerrados.