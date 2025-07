Dólar: Orlando Ferreres recalibró pronóstico y estimó a cuánto podría llegar la divisa a fin de año

Para Orlando Ferreres el dólar llegará a los $1.400 a fin de año, pero no repercutirá en mayor inflación.

El reconocido economista Orlando Ferreres vaticinó que el dólar continuará la flotación con pequeñas subas en los siguientes meses: "A lo mejor, a fin de año llega a $1.400, pero no sería un problema: sería reconocer la inflación que está habiendo todos los meses (alrededor del 2%)", señaló en diálogo con Ahora Play.

Además, reconoció que ese valor "estaría bien para responder a las necesidades de importación y exportación", mientras que "los turistas se verían beneficiados, pero no tanto". A su vez, manifestó que esa alza del dólar no se trasladaría a la inflación: "No va a tener mucho peso en la inflación. Algún peso va a tener, pero después de las elecciones de octubre", analizó.

Y remarcó: "Va a tener cierta repercusión en los precios, pero sin tanta relevancia. Han sido valores que ya hemos registrado".