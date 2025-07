Wall Street y una señal que inquieta: ¿optimismo excesivo?

A principios de mes, Thrasher publicó un estudio “Declining Volume Has Disappeared” y encontró poca actividad en las acciones cuyo valor está cayendo. El estudio reveló que, cuando se empieza a ver muy poco volumen en acciones a la baja, no se ven muchas ventas de tipo capitulador, ni siquiera ventas fuertes. “Esto probablemente se deba a la percepción de que todo el enfoque se centra en comprar y hacer subir las acciones”, señaló Thrasher a MW. Por lo tanto, casi ninguna acción está bajando, y las que lo hacen no registran mucho volumen, lo que puede convertirse en una "señal de optimismo excesivo", agregó y sentenció que, en los extremos, se convierte en una especie de "sube y baja donde hay demasiada gente en un lado, y simplemente no puede moverse".