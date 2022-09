Dólar financiero retoma la senda alcista y se mantiene como el más caro del mercado

En tanto, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030-, cae este jueves 15 centavos (-0,1%) a $282,93. De esta manera, el spread con el oficial se ubica en el 103,5%. En agosto el dólar Bolsa aumentó $6,37 o 2,3% respecto de julio.

Asimismo, el dólar paralelo retroce este jueves $1 hasta los $289. En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se reduce al 107,8%, el menor nivel desde principios de julio.

Durante agosto, el dólar blue descendió $6 tras finalizar julio en los $296. Recordemos que en el séptimo mes del año, el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.

Dólar oficial

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- gana 21 centavos a $240,74. Durante el octavo mes del año, anotó un avance de $12,94 o 5,7%.

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanza 23 centavos este jueves a $255,33 para la venta. Durante agosto, registró un ascenso de $13,72 o 5,7%.

Analistas aguardan que el Gobierno lance medidas que apunten a restringir las importaciones, mecanismos que aligeren la liquidación del agro y cuidar las escasas reservas del BCRA. En este contexto, operadores no descartan que el BCRA acelere el ritmo de devaluación desde septiembre ante una inflación que se proyecta por arriba del 90% para el 2022.

No obstante, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, desmintió rumores sobre un cambio abrupto en el mercado cambiario a partir del jueves. "Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves", dijo el funcionario el lunes mediante un audio difundido por medios locales.