El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió por cuarta semana consecutiva y acumuló un alza de $35 en el último mes
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: el dólar oficial retomó su senda alcista, mientras cayeron las reservas y sube el riesgo país
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El dólar subió y cerró la semana en terreno positivo
En la semana, el tipo de cambio paralelo subió $5 y anotó su cuarto avance periódico. En el último mes acumula un alza de $35.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 5 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 5 de junio
El dólar CCL cerró a $1.519,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de junio
El dólar MEP cerró a $1.458,79 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.508,31, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.402, según Binance.
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