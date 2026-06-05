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5 de junio 2026 - 17:19

El dólar blue subió por cuarta semana consecutiva y acumuló un alza de $35 en el último mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5 en la semana.

El dólar blue subió $5 en la semana.

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El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

En la semana, el tipo de cambio paralelo subió $5 y anotó su cuarto avance periódico. En el último mes acumula un alza de $35.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 5 de junio

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