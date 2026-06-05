El dólar blue subió por cuarta semana consecutiva y acumuló un alza de $35 en el último mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5 en la semana.

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.435 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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En la semana, el tipo de cambio paralelo subió $5 y anotó su cuarto avance periódico. En el último mes acumula un alza de $35.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441,50 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.519,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5% .

El dólar MEP cerró a $1.458,79 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.508,31, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.402, según Binance.