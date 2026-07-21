Pedro Pascal, Samuel L. Jackson y más: la "lista negra" de famosos que celebraron la derrota de Argentina en el Mundial + Agregar ámbito en









Cantantes, actores, streamers y marcas internacionales festejaron el triunfo de España con mensajes polémicos.

Pascal, Jackson y Patti Smith fueron algunos de los señalados.

Tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, se viralizó en redes sociales una "lista negra" que recopila los nombres de cantantes, actores, streamers y marcas internacionales que festejaron el triunfo de España con mensajes polémicos.

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Lo que comenzó como un enojo aislado se transformó en un listado digital que expone a figuras del espectáculo y del entretenimiento global.

Artistas internacionales señalados El listado incluye nombres que sorprendieron a los fanáticos argentinos:

Patti Smith , madrina del punk, compartió una imagen celebrando el triunfo de España junto a la frase "ganaron los buenos".

Ellie Goulding , Zara Larsson , Troye Sivan y Lauren Jauregui se sumaron con mensajes de apoyo al combinado europeo.

Rosalía reposteó un video polémico de Mía Khalifa contra Argentina.

Farruko celebró los goles españoles en sus redes, generando rechazo inmediato en Sudamérica. Actores y figuras de Hollywood Entre los apuntados se encuentran:

Samuel L. Jackson , quien compartió una storie calificando a Argentina como “el país más racista del mundo”.

Pedro Pascal , que dio likes a mensajes similares al compartido por Jackson.

Jesse Williams , junto a jóvenes actores como Milo Manheim , Avan Jogia y el tiktoker Owen Cooper , fueron escrachados por apoyar a “La Roja”.

Javier Bardem vinculó la victoria española con un triunfo pro Palestina, en referencia a la política exterior argentina.

Heidi Klum y la rapera australiana Iggy Azalea también se mostraron celebrando la final. Streamers y marcas en el ojo de la tormenta La polémica alcanzó a creadores de contenido y empresas:

Ibai Llanos y El Xocas transmitieron directos cargados de burlas hacia Argentina.

MrBeast reaccionó gritando los goles españoles.

Diplo musicalizó historias con festejos europeos.

La cuenta oficial de Duolingo publicó memes contra la hinchada argentina, lo que generó campañas masivas para desinstalar la aplicación en el país. La viralización del archivo digital generó un clima de escrache masivo. Los fanáticos argentinos inundaron X, Instagram y TikTok con mensajes de repudio, acusando a los artistas y marcas de “traición” y “odio gratuito” contra el país con consignas que exceden lo futbolístico.