Deuda: Economía logró canjear el 45% de una letra dólar linked, pero trasladó la presión a agosto

El Tesoro adjudicó nuevos instrumentos por el equivalemte a u$s1.895 millones y redujo parcialmente los compromisos de fin de mes. Sin embargo, más del 90% de la demanda se concentró en la alternativa con vencimiento en agosto, contra la opción más larga ofrecida hasta diciembre de 2028.

El Tesoro convirtió el 45% de la letra y los inversores concentraron la demanda en el vencimiento de agosto.

El Tesoro logró aliviar parcialmente uno de los principales vencimientos de fin de julio , aunque el resultado mostró una marcada resistencia de los inversores a extender los plazos. La conversión alcanzó el 45,17% de la LELINK D31L6 y más del 90% de la demanda se concentró en la alternativa con vencimiento en agosto , por lo que una parte relevante de los compromisos apenas se trasladó un mes.

Así, Finanzas recibió 315 ofertas por u$s2.087 millones y adjudicó nuevos instrumentos por el equivalente a u$s1.895 millones. Aplicadas las relaciones de canje, se retirarán de circulación u$s1.851 millones nominales de la D31L6 , sobre un stock total de u$s4.098 millones, mientras que alrededor de u$s2.247 millones permanecerán pendientes y deberán cancelarse en pesos ajustados por la evolución del dólar oficial.

El canje permitió disminuir parcialmente la concentración de compromisos antes del 28 de julio , cuando se determinará el tipo de cambio oficial utilizado para calcular el pago de la D31L6 . La letra representaba cerca de $6 billones dentro de vencimientos de fin de mes estimados en $11,15 billones.

La operación formó parte de una estrategia de administración de pasivos y no implicó el ingreso de fondos nuevos. En lugar de pagar toda la letra al vencimiento, Economía ofreció trasladar los compromisos hacia agosto de 2026 o diciembre de 2028.

Según estimaciones de Martín de la Fuente, de BAVSA , cerca de u$s850 millones de la D31L6 estarían en manos del Banco Central . Por lo tanto, la exposición que deberá afrontar directamente el mercado privado sería menor al monto total que continúa en circulación.

Los inversores volvieron a privilegiar el corto plazo

La mayor parte de la demanda se concentró en la alternativa de corto plazo. De los u$s1.895 millones adjudicados, u$s1.736 millones —el 91,6%— correspondieron a la D31G6, con vencimiento el 31 de agosto, mientras que u$s159 millones, equivalentes al 8,4%, se dirigieron al TZVD8, que vence en diciembre de 2028.

Así, los inversores priorizaron renovar la cobertura cambiaria por apenas un mes antes que extender posiciones a más largo plazo. La letra de agosto fue adjudicada a u$s990 por cada u$s1.000 de valor nominal y el bono a 2028 cortó en u$s809,90.

Desde BAVSA habían señalado que la letra de agosto resultaba útil para quienes solamente pretendían renovar su posición, aunque sin un premio relevante. En cambio, consideraban que el TZVD8 ofrecía mayor margen de seguridad con un precio inferior a u$s811,57 y un spread superior al 9,1% anual efectivo.

Qué implica para el mercado

El canje reducirá el monto de pesos que el Tesoro deberá desembolsar a fin de mes y, por lo tanto, el riesgo de que parte de esa liquidez se dirija hacia los dólares financieros. Sin embargo, la adhesión del 45,17% dejó más de la mitad de la letra sin convertir, por lo que el compromiso inmediato continuará siendo significativo.

La operación se produjo luego de que el Tesoro absorbiera $2,46 billones en la última licitación. Según PPI, ese retiro todavía no generó una presión considerable sobre las tasas de corto plazo: la caución se mantuvo cerca del 21% anual y los bancos conservarían alrededor de $1,67 billones colocados en repos diarios con el BCRA.

Así, Economía consiguió aliviar el vencimiento sin alterar por el momento la liquidez del sistema. No obstante, la fuerte concentración en la D31G6 volvió a trasladar una parte sustancial del desafío hacia agosto, en lugar de extenderla hasta 2028.