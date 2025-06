Nuevo cambio en el Ministerio de Defensa: asume el hermano de Manuel Adorni en una caja clave

Su lugar fue ocupado por Bettina Surballe, quien fue la última directora del IAF hasta la llegada de Francisco Adorni. Llega a un organismo con una deuda estimada en $160.000 millones, que precisamente recibió un préstamo del IAF el último mes, cercana a los $40.000 millones. Con más de 500.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, detrás del PAMI y el IOMA

En la misma presentación del 3 de junio, Luis Petri anticipó que se cerrará la empresa de Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), dado que consideró que "el Ministerio de Defensa no está para construir viviendas". Según fuentes citadas por el portal LPO, la compañía en este momento cuenta con 38 empleados "que no cobran sus sueldos o los cobran salteado, no se les pagan los aportes patronales y a la fecha deben 1200 millones de pesos a proveedores".