Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este viernes 8 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.500,06 para la compra y a $1.583,50 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.604,75 para la compra y a $1.635,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.061,49.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

A cuánto operó el dólar blue hoy, viernes 8 de agosto

El dólar blue cerró a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto

El dólar MEP cotizó a $1.331,07 y el spread con el oficial se ubicó en 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.334,71 y la brecha se posicionó en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.334,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.