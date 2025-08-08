Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este viernes 8 de agosto

El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.500,06 para la compra y a $1.583,50 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.604,75 para la compra y a $1.635,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.061,49.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 8 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.
Cómo cotizó el dólar futuro hoy, viernes 8 de agosto
Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.
A cuánto operó el dólar blue hoy, viernes 8 de agosto
El dólar blue cerró a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa.
Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto
El dólar MEP cotizó a $1.331,07 y el spread con el oficial se ubicó en 0,2%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.334,71 y la brecha se posicionó en 0,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.334,90, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.
