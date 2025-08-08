Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este viernes 8 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.501,70 para la compra y a $1.585,13 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.635,75 para la compra y a $1.604,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.070,91.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cede $3 a $1.329 por unidad.

Los contratos de dólar futuro cotizan con mayoría de alzas, excepto los tramos más cortos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará hasta los $1.507 .

A cuánto opera el dólar blue hoy, viernes 8 de agosto

El dólar blue sube $5 y se vende a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto

El dólar MEP opera a $1.332,56 y el spread se ubica en 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.336,48 y la brecha se posiciona en 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.742.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.337,61, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.368, según Binance.