Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 10 de agosto

Las reservas del BCRA subieron con fuerza.

El dólar oficial cerró a $1.294,77 para la compra y a $1.337,04 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.325, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s373 millones a u$s42.114 millones tras un ingreso de u$s40 millones del Banco Mundial . En la semana, los activos se elevaron u$s1.084 millones tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

A cuánto opera el dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy

El dólar MEP cotiza a $1.332,23 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.336,11 y la brecha se posiciona en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.