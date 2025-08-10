Fentanilo contaminado: ya son 76 las muertes y el juez advierte que el número podría aumentar







El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya son 76 las víctimas fatales por la aplicación de fentanilo contaminado y advirtió que la cifra podría seguir en aumento.

Hay 24 personas bajo sospecha por el fentanilo adulterado.

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 76 y advirtió que la cifra podría seguir en aumento. Según la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, se habrían aplicado cerca de 45 mil ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

En diálogo con Radio con Vos, Kreplak detalló que, tras la primera víctima fatal registrada en el Hospital Italiano de La Plata, la Anmat decomisó muestras de todos los lotes de la campaña en curso y de anteriores, confirmando la contaminación en dos de ellos. “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó.

El operativo permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 que permanecían en hospitales. El juez buscó transmitir calma: “Hoy no circulan ampollas contaminadas”.

Kreplak también remarcó que, a diferencia de Estados Unidos —donde existe una “epidemia de uso ilegal” que provoca alrededor de 50.000 muertes anuales—, en Argentina el fentanilo no tiene una circulación masiva. Sin embargo, advirtió que el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, algo que espera que cambie a partir de la investigación.

fentanilo El operativo permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 CEDOC Fentanilo contaminado: los detalles de la investigación Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y fallecimientos, ante la presunción de que las dosis contaminadas ya no estaban en stock. “Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, reconoció.

El lote más distribuido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 se aplicaron en el Hospital Italiano platense. “Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas”, reveló el magistrado. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha pero ninguna detenida. “Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas”, concluyó Kreplak.

