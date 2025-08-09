Elecciones 2025: el juez Alejo Ramos Padilla declaró que no tiene competencia para reasignar mesas de votación







El magistrado se desligó del fallo de la Cámara Nacional Electoral. La definición del sistema de votación quedó en manos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Ramos Padilla es juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

La modificación del esquema de votación en la Tercera Sección Electoral para las próximas elecciones 2025 continúa involucrando a la Justicia en la provincia de Buenos Aires. Luego de la intervención de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que revirtió los cambios de lugares dispuesta por el tribunal de Alejo Ramos Padilla, el propio magistrado resolvió este sábado declarar su incompetencia en la organización de las mesas y locales para sufragar.

Luego de la medida judicial que alteró la disposición de sedes para votar -especialmente en el municipio de La Matanza-, la CNE consideró que "el reciente cambio de los establecimientos de votación en esa jurisdicción es extemporáneo e imprevisto". En el mismo fallo, le solicitó a Ramos Padilla que revierta las modificaciones y que adopte "los recaudos pertinentes y eficaces para suspender la publicación de los locales incorrectamente asignados".

Ese fallo llevó a que el juez federal con competencia electoral en el distrito bonaerense resuelva no tener competencia para involucrarse en la organización de las próximas elecciones. De esta manera, todas las definiciones sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponderán a la decisión de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución de Ramos Padilla luego de los reclamos públicos del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario (primera candidata del oficialismo en la Tercera Sección Electoral) y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quienes coincidieron en que la modificación de los tradicionales lugares para sufragar afecta a la participación de los ciudadanos.

museo electoral CNE - Noche de los Museos 5.jpg La disposición de las mesas de votación en la Tercera Sección Electoral involucró a la Cámara Nacional Electoral. Alejo Ramos Padilla declaró su incompetencia en la asignación de mesas La resolución emitida este viernes por el juez Alejo Ramos Padilla apunta a que el tribunal que titulariza, el Juzgado Federal N° de La Plata, no cuenta con las atribuciones para determinar la disposición de mesas en las próximas elecciones del 7 de septiembre.

"La colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”, argumentó el magistrado, citando la Constitución provincial y la Ley Electoral provincial N° 5109. Asimismo, justificó que la modificación de mesas electorales no ocurrió en el marco de un “replanteo general de los establecimientos de votación”, sino de un "desplazamiento natural" por la variación demográfica. En ese sentido, aseguró que no se podría replicar el esquema del 2023 porque "no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara". Finalmente, se expresó sobre la posibilidad de que su Juzgado se involucre en la estructuración de las elecciones nacionales de octubre en el distrito bonaerense: “Lo ordenado resulta de imposible cumplimiento dado que aún no ha sido publicado el plan de ubicación de mesas para la elección nacional de octubre. No se podría dejar sin efecto una reasignación que no ha sido realizada y tampoco podría suspenderse una publicación de locales que no se efectuó”. Resolución completa del juez Alejo Ramos Padilla Resolucion Juez Ramos Padilla Elección La Matanza