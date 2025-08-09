Una semana laboral de solo tres días: el feriado de agosto que sorprendió a todos







Un cambio en el calendario y la coincidencia de feriados locales y nacionales darán a muchos argentinos un inusual descanso prolongado en agosto.

El jueves 14 y el viernes 15 de agosto se unirán para formar un fin de semana largo que dinamizará el comercio y el turismo local.

En tiempos donde millones de argentinos sueñan con un respiro laboral, un cambio en el calendario trae buenas noticias. Este agosto, varias localidades disfrutarán de una semana con apenas tres jornadas de trabajo, gracias a un feriado que se suma a un puente turístico extendido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque la noticia recorre redes y grupos de WhatsApp, no todos saben qué se conmemora ni por qué. El origen está en celebraciones locales que coinciden con un viernes no laborable, lo que genera un combo perfecto para escapadas cortas y actividades en familia.

feriados salida primavera.jpg Esta combinación de feriado y puente representa una oportunidad para impulsar el turismo interno. Las autoridades locales estiman un incremento en la llegada de visitantes, beneficiando a emprendedores y trabajadores vinculados al sector. Por qué es feriado el jueves 14 de agosto de 2025 El jueves 14 de agosto será feriado en Quilmes y en Bartolomé Varuio, provincia de Buenos Aires, por el aniversario fundacional de los municipios. Este festejo local es parte del listado oficial de feriados provinciales y se une a las celebraciones que cada año movilizan a toda la comunidad.

La fecha adquiere un atractivo especial este año, ya que se conecta directamente con el viernes 15 de agosto, declarado puente no laborable en el calendario nacional. Esto significa que quienes trabajen en la zona tendrán un fin de semana largo de cuatro días, comenzando el jueves y terminando el domingo.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados