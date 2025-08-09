Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 9 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró este viernes 8 de agosto a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tipo de cambio paralelo cerró con una baja de $10 en la semana. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene en terreno negativo.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

El dólar MEP cotiza a $1.332,23 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, sábado 9 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.336,11 y la brecha se posiciona en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 9 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 9 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 9 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.