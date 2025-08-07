Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este jueves 7 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta se desplomó a $1.509,15.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.496,132 para la compra y a $1.585,762 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.635,75 para la compra y a $1.604,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $1.509,15.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $6,50 y cerró a $1.333 por unidad.

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas en los tramos más largos, mientras que los más cortos cayeron por cuarto día consecutivo. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará hasta los $1.499 .

A cuánto opera el dólar blue hoy, jueves 7 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy, jueves 7 de agosto

El dólar MEP opera a $1.337,43 y el spread se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 7 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.337,68 y la brecha se posiciona en 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.339,84, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.451, según Binance.