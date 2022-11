Argentina Fintech Forum 2022: en que situación está la regulación cripto

Breinlinger también anunció que el año próximo habrá un sandbox regulatorio y agregó que "estamos trabajando en una regulación de publicidad cripto, que suele ser muy agresiva, anunciando rentabilidades del 20%. Esto no puede pasar". También mencionó que tienen en agenda un "proyecto de ley muy participativo" en el trabajaron también los poderes Ejecutivo y Judicial. "La idea es nutrir al país para el cumplimiento anti lavado y anti financiamiento del terrorismo. Adaptamos el código penal a los estándares. Incluimos diversos sujetos obligados, como los proveedores de activos virtuales", completó.

Por su parte, Juan Carlos Otero de la UIF, dijo que "en septiembre del 2023 comienza la Evaluación internacional del GAFI. El desafío es trabajar en coordinación con el sector privado. Lo que se evalúa es al país. No, a una gestión".

Juan Pablo Fridenberg de Lemon dijo que "es difícil pensar el ecosistema crypto a 10 años, pero hay indicadores que dicen que la adopción crece, incluso en un momento en el que el mercado está en baja" y que para ello es "clave tener en cuenta que los desarrolladores y usuarios hoy son nativos en Web3, y que lo que hasta hace poco se veía como un problema hoy se ve como una posibilidad".

"Esto aplica también a las administraciones públicas que de apoco van adoptando la tecnología blockchain. La experiencia nos dice que es imposible trabajar sin la colaboración entre el sector público y el privado", cerró Juan Pablo Fridenberg Pablo.

Julián Colombo, también del lado de los exchanges, dijo que "no nos gusta escaparle a la regulación, no creemos que sea mala. Pero cómo regulás algo que todavía no lo está y lo articulas con algo que sí lo está, ese es el desafío". En cuanto a la adopción dijo que la "tecnología demostró que es segura, económica y más rápida con las remesas. Estos 10 años nos van a ir mostrando diferentes casos de uso de las cripto. Vamos a demostrar que con esta tecnología, que considero que es perfecta, se podrá hacer todo más rápido y barato".