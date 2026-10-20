Los bonos en dólares revierten bajas iniciales, pero el riesgo país supera los 680 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos argentinos retroceden hasta 1,8%, con las mayores pérdidas concentradas en el tramo largo de la curva. La incertidumbre sobre la economía local y las tensiones en los mercados internacionales mantienen la presión sobre la deuda argentina.

Los activos argentinos operan con altibajos este martes. Freepik

Los bonos soberanos revierten las bajas inciales de este martes, pero el riesgo país supera los 680 puntos básicos. En otra jornada adversa para la deuda argentina, los inversores no encuentran catalizadores que permitan revertir la tendencia bajista, en medio de las expectativas por la publicación de un nuevo dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), para el que se anticipa un desempeño débil. A nivel internacional, persisten las tensiones en los mercados de EEUU y Europa, que también presionan sobre los activos emergentes.

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En ese contexto, los Bonares caen al unísono y registran pérdidas de hasta 0,4%. Sin embargo, el Global 2035 lidera las subas (+0,4%), seguido por el Global 2041 (0,3%) y el Global 2046 (0,3%).

Como consecuencia del deterioro de las cotizaciones, el riesgo país vuelve a quedar bajo presión, después de haber alcanzado los 675 puntos básicos en la jornada anterior, y se ubica en torno a los 684 puntos básicos. De superar ese nivel, el indicador profundizaría las señales de desconfianza del mercado respecto de la deuda argentina, en un escenario de incertidumbre económica local y mayor volatilidad financiera internacional.

ADRs y MSCI Merval En Nueva York, los ADRs anotan subas generalizadas de la mano de Grupo Financiero Galicia (+2,8%), seguido por Banco Macro (+2,7%) y BBVA Argentina (+2,6%).

A nivel local, el MSCI Merval sube 1,3% a 99.528,50 en pesos, mientras que en dólares lo hace 1,3% a 61,27 puntos. Los avances también son encabezados por el papel del Grupo Financiero Galicia (+3,4%), escoltado por las energéticas y las acciones bancarias. En el otro extremo, Ternium cae 0,4%.