Mercado Libre analiza operar como banco en Argentina

La empresa argentina de mayor capitalización de mercado no descarta crear una nueva sociedad bancaria desde cero. Sin embargo, todavía no solicitó autorización al BCRA.

Mercado Libre, uno de los pocos "unicornios" argentinos , analiza insertarse en el negocio de los bancos a nivel local. Si bien la posibilidad está latente, desde la compañía le aseguraron a Ámbito que todavía no hay nada concreto.

"La decisión de operar como banco en Argentina no está descartada, pero hoy no hay ninguna definición. Está en evaluación, es algo que evaluamos en todos los mercados pero actualmente no iniciamos, ni solicitamos una autorización para adquirir una licencia bancaria", dijeron en diálogo con este medio.