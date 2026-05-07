Mercado Libre se desploma 7% en Wall Street tras decepcionar al mercado con su balance

La compañía reportó ingresos netos con un crecimiento interanual más alto en casi cuatro años. Sin embargo, la acción cae con fuerza tras cierre debido a que no logró cumplir con las expectativas de ganancias netas.

Mercado Libre cae en el after market pese al fuerte crecimiento de ingresos, presionada por una ganancia neta menor a la esperada y márgenes más débiles.

Las acciones de Mercado Libre (MELI) se desploman 7% en el after market luego de que la compañía presentara su balance del primer trimestre de 2026, tras haber subido en la jornada regular.

El informe mostró una expansión de ingresos superior a la esperada , pero el mercado puso el foco en la rentabilidad . En este sentido, la ganancia neta volvió a quedar por debajo de las expectativas por cuarto trimestre consecutivo y el margen operativo evidenció el costo de una estrategia que prioriza crecimiento de largo plazo por encima de beneficios inmediatos.

La empresa informó ingresos netos por u$s8.845 millones, una mejora de 49% interanual y de 46% en moneda constante . Se trata del mayor ritmo de crecimiento desde el segundo trimestre de 2022 , impulsado por avances simultáneos en comercio electrónico y fintech en sus principales mercados , con Brasil como uno de los motores más relevantes.

A su vez, reportó un volumen total de pagos de u$s87.200 millones, con una suba de 50% interanual y de 55% neutralizando el efecto cambiario , mientras que el volumen bruto de mercadería alcanzó los u$s19.000 millones, un crecimiento de 42% y de 36% en moneda constante.

Más allá de estos resultados que sorprendieron positivamente a los inversores, el problema estuvo en la interpretación negativa del estado de resultados. En este sentido, el ingreso operativo fue de u$s611 millones, con un margen de 6,9%, pero cayó 20% frente al mismo período del año anterior .

La ganancia neta, en tanto, fue de u$s417 millones, con un margen de 4,7%, un nivel que no alcanzó para conformar a Wall Street. En su carta a los accionistas, la compañía admitió que eligió “priorizar inversiones de crecimiento de largo plazo por sobre la rentabilidad de corto plazo”, una definición que ayuda a explicar la reacción negativa de la acción en el after market.

De está forma, la presión sobre los márgenes responde a una decisión deliberada de inversión, donde Mercado Libre redujo los umbrales de envío gratis en Brasil, expandió la tarjeta de crédito de Mercado Pago, reforzó su oferta first-party, aceleró el comercio transfronterizo y profundizó su red de fulfillment.

Leandro Cuccioli, vicepresidente senior de relaciones con inversores, sostuvo que la compañía está “sacrificando esas ganancias de corto plazo por flujos de caja de largo plazo” y que busca construir “una base increíble para los próximos 10, 15 años”. Esa apuesta puede fortalecer su posición competitiva, pero en el corto plazo implica menores márgenes y explica por qué los inversores castigaron el papel pese al fuerte crecimiento de la facturación.

Mercado Libre Wall Street Nasdaq.jpg El mercado castigó la caída del resultado operativo y la ganancia neta menor a la esperada, en un trimestre marcado por mayores inversiones que presionaron los márgenes.

E-commerce y fintech: Mercado Libre apuesta a una región todavía subpenetrada

En comercio electrónico, una de sus principales líneas de negocio, los números mostraron una demanda todavía robusta. El informe evidenció que los compradores activos crecieron 26% y la plataforma sumó alrededor de 17 millones de nuevos clientes frente al primer trimestre del año pasado.

En la carta, Mercado Libre destacó que América Latina continúa en una etapa temprana de adopción digital, donde mientras el consumidor promedio en Estados Unidos realiza 41 compras online al año, el latinoamericano hace apenas 7, y los compradores de Mercado Libre promedian 11. Para la empresa, esa brecha representa una oportunidad estructural de varias décadas, pero capturarla exige invertir agresivamente ahora.

En cuanto al segmento de fintech, la lectura fue similar. En este sentido, Mercado Pago incorporó aproximadamente 20 millones de usuarios activos mensuales, un crecimiento de 29%, y la empresa insistió en que el potencial de la región sigue subexplotado.

En México, más de la mitad de la población depende de fuentes informales de crédito y el 85% utiliza efectivo con mayor frecuencia para compras menores a u$s30. Por otro lado, en Argentina, aunque más de 80% de los adultos tiene una cuenta bancaria, el crédito a individuos como porcentaje del PBI se ubica en apenas una quinta parte del nivel de Brasil. Según la compañía, esas condiciones le permiten liderar la creación de mercados que todavía están lejos de su tamaño potencial.

mercado libre nasdaq.jpg La acción de Mercado Libre viene perdiendo terreno en el Nasdaq.

Brasil ocupó un lugar central en la presentación

En el comunicado a los inversores Mercado Libre, definió a Brasil como su mercado más grande y establecido, pero también como un caso en el que el crecimiento no solo sigue siendo fuerte, sino que se acelera.

En esta línea, la empresa afirmó que allí supera a sus competidores en satisfacción de clientes y que, frente a bancos tradicionales, registra ventajas de hasta 30 puntos en NPS. Esa fortaleza en comercio y servicios financieros refuerza su convicción de invertir, aunque también implica que el mercado deberá convivir con una rentabilidad presionada durante más tiempo.

Desde la compañía también aseguraron que América Latina como mercado en general recién está comenzando su transformación digital y que la economía online “no se está desacelerando, sino que apenas está empezando”.

El primer período completo con Ariel Szarfsztejn como CEO

El ejecutivo asumió el 1 de enero en reemplazo de Marcos Galperín, quien dejó la conducción diaria tras 26 años para convertirse en presidente ejecutivo, aunque seguirá involucrado en tecnología y estrategia de largo plazo.

En este nuevo contexto para la empresa, con una perspectiva de cara a los próximos trimestres, el mensaje de la empresa fue que no espera modificar de manera material el nivel de inversión en el corto plazo. En la carta a los accionistas, sostuvo que tiene capacidad para subir o bajar márgenes según las oportunidades, pero que el primer trimestre refleja el punto en el que decidió “poner el dial”.