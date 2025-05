Nace el "dólar colchón": del desatesoramiento al descanutaje, ¿jugada audaz o manotazo de ahogado?

A Economía le interesa más que el dólar no pase de la banda superior de que caiga a la inferior.

Cautos festejos más allá de las celebraciones de aquellos pícaros que ahora podrán entrar por la ventana del PRHAA. Pero lo cierto es que esta nueva apuesta para que, al decir del Presidente Milei, la “gente escupa sus dólares”, luego que el desatesoramiento alentado por el “carry trade” no surtieran tanto efecto, se lanzó ahora la fase descanutaje a la espera que las venas de la microeconomía doméstica se nutran de los billetes cobijados en colchones, cajas de seguridad y otros lugares hogareños, y así revivan al alicaído nivel de actividad.

Lo que sí ya les resulta tedioso, es el latiguillo del “Toto” de que todo es por el bien de la libertad y la mejora de la vida de la gente. Es que ante la falta de argumentos el ministro Caputo siempre recurre a refugiarse en haber heredado la peor crisis de la historia, etc. etc., para impulsar cada nueva medida como el PRHAA. Sí, es verdad, y no es un dato menor, que “esta vez” el ajuste fiscal es distinto porque viene de parte e impulsado por el propio Presidente. Pero una cosa no quita la otra, siempre es bienvenida toda correcta y adecuada desregulación, pero ampararse en la mejora de la gente para abajar los umbrales de los controles generan dudas entre los mesadineristas y “canutadores” seriales.

Como en cada jugada de este tipo ahora los potenciales interesados esperan conocer la letra chica, las normativas bancarias y financieras y sobre todo la “garantía”, es decir, la ley que sea paraguas tributario y legal para los titulares de los potenciales ahorros descanutados. Pero, seguramente, con el correr de las horas y los días, el raid oficial en radio, televisión y streaming despejará algunos interrogantes.

Antes de conocerse el PRHAA, desde el exterior dos analistas de un gestor británico, que ponderaron los primeros alentadores resultados de la llamada Fase III (+FMI, etc.) y reconocieron que persisten las preocupaciones por la sobrevaloración de la moneda, opinaron que el nuevo régimen económico parece sostenible, y entre los porqués destacaron el tremendo viento de cola que implica un mercado bajista del dólar a nivel mundial para la moneda argentina, que, según ambos expertos, no podría haber llegado en un mejor momento. Incluso, arriesgan que tal vez ya no sea descabellado imaginar a los argentinos, y tal vez incluso a Milei, enamorándose de su propia moneda. Habrá que ver.

Por lo pronto, un ex GAFI, sintetizaba a colegas sobre el PRHAA que se trataba de más flexibilidad, pero también más exposición, en referencia a que los reportes de operaciones sospechosas no son opcionales, por lo que los reportes sospechosos se hacen en todo el mundo y si no se reporta, se expone a sanciones. Por ende, este experto aclaraba que el desafío real no era solo cumplir, sino saber cómo hacerlo sin quedar desnudo, o sea, expuesto.

Otro abogado experto en estas lides hacía hincapié en que hasta ahora todo lo anunciado se refiere a pesos y que solo cambiaron los montos a informar, o más bien, que el Gobierno no molestará. Otro partícipe de esta mini logia ex GAFI ponía el acento en que el PRHAA apuntaba a incentivar el consumo de bienes durables e inmuebles para fogonear el nivel de actividad y a la vez nutrir a la oferta interna de dólares (y como “second best” las reservas del BCRA), sobre todo, a partir del fin de la liquidación de la cosecha gruesa a fines de junio.

Ahora bien, un economista heterodoxo sub-60, advertía a un auditorio diverso que el Gobierno quizás no espere una avalancha o una gran inyección de fondos canutados porque dada la situación de la oferta de bienes durables e inmuebles una abrupta presión de esta demanda “potencial” impactaría directamente en los precios, algo que no le caería tan bien al equipo económico y menos al ala política oficial con miras a las elecciones de octubre, por más que favorezca a la presión bajista del tipo de cambio, porque en realidad, a Economía le interesa más que el dólar no pase de la banda superior de que caiga a la inferior. Los que parecen celebrar la nueva iniciativa oficial son las billeteras y plataformas virtuales que ya se preparan para cobijar a los nuevos flujos descanutados. También los importadores, sobre todo, aquellos que ya se estoquearon.

Escenarios para invertir

Una mini-cumbre de “boneros” sub-45 debatió en Puerto Madero cómo el mercado se preparó para el tan mentado anuncio (PRHAA), ya descontado en las cotizaciones. Unánime reacción a favor de las estrategias de “carry trade” de la mano de la gran compresión de la parte cortar de la curva en pesos (como la Lecap que vence a fin de mes). En este contexto, si el mercado comulga con la Fase III y con la deflación, en ese caso la parte media de la curva (los Boncer fin 2025 y comienzo 2026) serían las opciones más atractivas, y para los más arriesgados los que vencen a mediados del 2026.

En la otra vereda el ánimo está a favor de los indexados por inflación (CER) como mejor cobertura. Mientras tanto, dijeron que la plaza financiera estuvo un poco más líquida y así las principales tasas de corto se mantuvieron estables. Al respecto destacaron que el dato de inflación por debajo de lo esperado colaboró con la compresión de tasas tanto el tramo medio como el corto de la curva de tasa fija.

Del dólar, solo se mencionó su recorrido estable dentro de las bandas, lo que desalienta la demanda de cobertura que se tradujo en un retroceso de las tasas implícitas en el mercado de futuros. El anfitrión del “After”, un conocido gestor local, espera que las huestes del Tesoro reabran el mercado “hard dollar” para que avance la compresión y la curva CER baje un peldaño, de modo de bajar el nivel de incertidumbre y así la pendiente de la curva de bonos en dólares vuelva a ser positiva, de lo contrario las tasas reales altas seguirán conspirando contra el nivel de actividad.

Por ello el tema de la macro no estuvo ausente y no gustaron los datos de actividad e industria de marzo que dejaron un freno en la trayectoria de crecimiento intermensual de los últimos meses. Sin embargo, hay cierto optimismo porque los primeros datos de abril anticipan una mejora y reconocen que en marzo influyó tanto la negociación con el FMI, el nuevo esquema cambiario, la suba del IPC, entre otros factores que complicaron a la actividad.

Fue también muy comentado lo que está pasando con las inversiones RIGI, sobre todo, en la minería, ya que según los más informados hubo varios proyectos que no pasaron el filtro y por eso hay tanto retraso. Una de las trampitas más detectadas habría sido el de presentar inversiones sobre proyectos ya existentes, algo tan viejo como, por ejemplo, las cosas que se vieron en los ’90 con el famoso régimen de Capitalización de la Deuda Externa. ¿Por qué tanto interés minero? Se trata de un sector en el que está puesta no solo la atención del Gobierno sino del mercado por las potenciales inversiones planteadas y que se están postergando, y, por ende, se posterga no solo el flujo futuro de exportaciones sino el flujo de inversiones para dichos proyectos.

Según la lectura del anfitrión, todo guarda cierta relación con la prioridad del Gobierno de desinflar, prefiriendo enfriar la economía antes que acumular reservas. Por eso se espera una lectura del IPC menor en mayo ante la contención de precios regulados y estacionales, y un dólar estable, todo como eje de la estrategia de cara a las legislativas de octubre.

De todos modos, cada vez más hablan de colocaciones soberanas en los mercados mundiales antes de fin de año. Veremos. También fue muy comentado el encuentro organizado por Andbank y Quest donde el economista jefe Alex Fuste Mozo además de exponer la visión estratégica del banco sobre los mercados, al que asistió más de un centenar de hombres del mercado al tradicional Alvear Palace, respondiendo a interrogantes como si se terminó el excepcionalismo estadounidense, si Europa era una oportunidad de inversión hoy, y qué impacto real tendrá la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en los mercados.

Recién llegado de Londres, un gestor local comentó a colegas sobre el animado evento de EMTA en la city sobre el mercado de bonos corporativos de los mercados emergentes donde la gente de PIMCO (Michal Bar), del Santander (Declan Hanlon), Balanz (Ezequiel Fernandez) e IVO (Agnese Melbarde) debatieron las perspectivas de los países emergentes en medio de las cambiantes relaciones comerciales, los desafíos para los emisores de petróleo y gas durante la reciente debilidad de los precios del crudo y la multitud de interesantes ideas comerciales dentro del universo de bonos corporativos emergentes que ofrecen diferenciales y rendimientos atractivos para los inversores que buscan diversificar su asignación de activos.

Sobre Brasil destacaron los riesgos políticos y fiscales que se intensifican, de México que la estabilidad está puesta a prueba por la violencia y la reforma, de Colombia que la agenda de reformas de Petro enfrenta obstáculos. Mientras que de Argentina destacaron la consolidación del poder del Presidente Milei, la mejora de las condiciones macroeconómicas y la cautelosa respuesta del público a sus amplias reformas. El resultado de CABA se leyó como un mandato para la agenda económica libertaria, en particular el esfuerzo por frenar la inflación y lograr un superávit presupuestario histórico. Pero saben que el electorado está dividido y la gente está medio cansada en medio de la austeridad fiscal y una inflación aún elevada, aunque en desaceleración. Por lo que los próximos meses pondrán a prueba si sus reformas pueden generar avances duraderos o si el descontento público y la oposición política recuperarán impulso a medida que se acercan las elecciones intermedias.

En el medio se cruzaron las turbulencias en el mercado de bonos norteamericanos y japoneses que obligaron al Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, a salir a refirman que los tipos de cambio deben ser determinados por el mercado y que el tipo de cambio dólar-yen refleja los fundamentos. Allí un experto de Wall Street alertó que hubo un fuerte aumento en las posiciones cortas en acciones que impulsó el apalancamiento bruto de los fondos de cobertura (toma de préstamos de efectivo para aumentar los retornos) a un nivel récord. Al parecer, según un monitor de tendencias de “hedge funds” hubo un aumento dramático en las posiciones cortas centradas en los sectores financiero y biotecnológico impulsó el apalancamiento bruto. Aportó el dato que los “hedge funds” acumularon una considerable exposición a posiciones cortas en fondos cotizados (ETF), con posiciones de u$s218.000 millones y u$s948.000 millones en acciones, que según el Goldman Sachs Prime Services registró el mayor aumento mensual en las ventas cortas de ETF en más de 10 años.

A modo farandulesco, otro gestor estadounidense recomendó seguir los pormenores del llamado “Oscar de Washington”, en referencia a los Premios al Liderazgo Distinguido del Atlantic Council al que asiste más de 600 personas, entre ellos jefes de estado, dignatarios internacionales, miembros del Congreso y de la administración de Trump, líderes de la industria, filántropos y medios de comunicación. Para no ser menos, el gestor argentino difundió que en las próximas semanas se llevará a cabo el “¡Argentinos en Finance!” en el Consulado Argentino en Nueva York que reúne a los profesionales argentinos del sector financiero neoyorquino, para aquellos que quieran tener contactos más estrechos con gente que conozca más de los activos argentinos. Sobre el final, este gestor comentó que había estado semanas atrás en Miami en un encuentro donde el titular de ARCA, Juan Pazo, había compartido su visión sobre la actualidad argentina, y dejó algunas pistas de lo que se venía.