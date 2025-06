¿Qué es el índice MSCI y por qué importa (pero no tanto) para Argentina?

Por estos días volvió a circular una sigla que aparece cada tanto en los medios financieros: MSCI . Cada vez que este índice pública su revisión de clasificaciones, los analistas y operadores se agarran de los pelos. Algunos se entusiasman, otros se frustran, pero ¿realmente sabemos qué es el MSCI y qué significa para Argentina estar (o no estar) en sus listas?

MSCI , siglas de Morgan Stanley Capital International, es una empresa que elabora índices financieros globales. No es la única, ni la más importante en todos los frentes, pero sí es muy influyente, especialmente en lo que tiene que ver con acciones (lo que en la jerga se llama renta variable o equity). Esta empresa agrupa a los países en distintas categorías: desarrollados, emergentes, de frontera y standalone (que sería algo así como “afuera del mapa”).

¿Dónde está Argentina? Desde 2021 estamos en la última categoría, standalone. Esto último se puede traducir como una especie de limbo, sin clasificación clara porque no existen comparables, “somos particulares”. Ser standalone significa que no cumplimos con ciertos requisitos básicos como tener un mercado financiero transparente y libre acceso al capital extranjero (no tener CEPO).