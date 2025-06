Como vino el FMI, se fue

El autor señala que, en realidad, la misión del organismo internacional de crédito no salió tan bien cómo el Gobierno comunicó. Por el contrario, tiene consecuencias que repercuten en la economía.

Durante esta semana llegó al país la que iba a ser la misión para la primera revisión del nuevo acuerdo de abril de este año. Al momento de ver todos los datos de la “contabilidad creativa” que se le quiso mostrar, luego el gobierno comenzó a solicitar no ser auditado hasta el año próximo. El problema que se suscita con esto es que el FMI en base a esta revisión, originariamente prevista para el 13 de junio pasado, tiene que liberar un monto aproximado a los u$s2.000 millones para tratar de llegar ala elección de medio término porque luego de ella debe liberar en la totalidad los mercados -de acuerdo a lo firmado en el convenio-, aunque desde el mismo 14 de abril próximo pasado tiene presión sobre el tipo de cambio puesto que está interviniendo desde ese mismo día con bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por un valor cercano a los u$s4.000 millones e incluso también en el mercado de DOLAR FUTURO por otros u$s2.000 millones -reconocido por el mismísimo Vice Ministro de Economía de nuestro país, de nacionalidad chilena, José Luis Daza-.

En otro de los renglones de la revisión se encuentran la creación de BOPREALES , los cuales el mismo organismo internacional exigió que no se creen más ya en 2024, para cambiar deuda en Pesos por deuda en Dólares.

Aunque el más complejo de todos los incumplimientos es la NO ACUMULACION DE RESERVAS BRUTAS DEL BCRA salvo por el alquiler de reservas en base a créditos internacionales hasta el momento del 24 al 26 de junio que los productores del campo liquidaron cerca de u$s500 millones puesto que a fecha 26 y 27 de esta semana debieron pagar ganancias y bienes personales por el período 2024. Volviendo el viernes 27 a tener caída de reservas por U$S 75 millones y llevando el dato desde el 14 de abril a hoy a U$S 3.3 MM.