¿Qué hacer con los dólares? el consejo del economista Juan Carlos de Pablo

De Pablo fue tajante: “ Los dólares blancos hay que usarlos . Si tenés una buena idea, gastá, para hacer un viaje, para inversiones, para lo que sea”. Según el economista, este es un momento propicio para inyectar dólares propios en la economía real, sobre todo en un contexto en el que el Gobierno no penaliza ni rastrea el origen de esos fondos si fueron obtenidos legalmente.

“Queremos que la gente pueda usar sus dólares sin miedo a que la persigan”, dijo Caputo este lunes en La Casa streaming, y remarcó que el temor a ser investigado por la AFIP o la UIF lleva a muchos a “encanutar” sus divisas, lo que termina siendo contraproducente para la economía.

“Hoy hay más dólares que pesos en la calle, y eso no le sirve a nadie si no circulan”, insistió el ministro. En su visión, una economía que busca crecer al 6% anual no puede sostenerse con tan bajo nivel de dinero en circulación, de ahí la urgencia de poner en marcha este esquema de remonetización sin emisión.

Tipo de cambio y expectativas

De Pablo también se refirió al tipo de cambio actual y su dinámica. “Estamos en un sistema de flotación cambiaria, y mientras el dólar oscile entre los $1.000 y $1.400, el Banco Central no se va a meter”, explicó en diálogo con El Observador.

Es decir, no habría intervenciones si el precio de la divisa se mantiene dentro de ese rango, lo que da cierto margen de previsibilidad al mercado.

Una apuesta por la confianza

La medida del Gobierno apunta a recuperar la confianza de los ahorristas y activar una masa de dólares que, según estimaciones privadas, supera los u$s200.000 millones. La clave está en generar condiciones de uso libre que no despierten temor ni sospechas fiscales.

Con la bendición de economistas como De Pablo, el oficialismo espera que este esquema contribuya a sostener la recuperación económica sin recurrir a la emisión, uno de los pilares del actual programa económico.