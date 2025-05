Paro de colectivos: largas filas, indignacion y malestar de los pasajeros

PARO DE COLECTIVOS CHACARARITA.jpg La medida de fuerza es por 24 horas. Ámbito

Antes del comienzo de la reunión, el portavoz del gremio, Mario Calegari, no había descartado levantar el paro de transportes en caso de que hubiera "un ofrecimiento superior a lo que ya se había hecho".

Ante la consulta sobre si había una puerta abierta para que el paro se levante, el vocero contestó: "Para que se levante la medida de fuerza tiene que haber un ofrecimiento superior a lo que ya se había hecho. De esa manera podemos llegar a levantar la medida de fuerza".

"Si no hay un ofrecimiento real y concreto y que sea superior a lo que nos habían ofrecido, seguramente vamos a hacer la medida de fuerza", concluyó.

Este domingo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había pedido "suspender unos días" la medida de fuerza, para continuar con las negociaciones.

Como respuesta, el secretario de Tránsito del Ministerio de Infraestructura del gobierno porteño, Darío Antiñolo, informó algunas medidas excepcionales que se tomaron para contrarrestar el efecto del paro. Así, la Ciudad autorizó - solo por este martes - el estacionamiento general en avenidas donde está prohibido de 7 a 21 (aunque no estará permitido en esos lugares que la prohibición rige las 24 horas). Además, se suspenderá el cobro del estacionamiento medido.

Se autorizará de manera excepcional el estacionamiento general en avenidas donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21 h

No se podrá estacionar donde la prohibición rige las 24 h

Se suspenderá el cobro del estacionamiento medido durante toda la jornada — Dario Antiñolo (@DAntinolo) May 6, 2025

El Gobierno calificó al paro de la UTA de "extorsivo"

Tras el fracaso de las negociaciones, desde el Gobierno advirtieron que el paro anunciado por la UTA es "extorsivo". "El gremio UTA decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de Gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación", indicaron.

El paro afecta a las líneas de colectivo del AMBA: 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires. Además, también perjudica a otras provincias como Córdoba, Misiones, Río negro y Corrientes.

Cabe destacar que el Gobierno llamó a conciliación obligatoria con el gremio de colectiveros en reiteradas ocasiones. Una de las últimas de ellas - que fue acatada por el sector sindical - fue durante el último paro general de la CGT, el pasado 10 de abril, y UTA fue la principal rama de transporte que no se plegó a la medida de fuerza.

Desde la secretaría de Transporte informaron que hay empresas de colectivos como Dota y Metropol que no acatarán la medida de fuerza, mientras que otras lo están definiendo. "Se espera que más del 50% de las empresas de transporte no acate el paro", aventuran.

Además, explicaron que se dispondrá una fiscalización para garantizar que se cumplan con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos, por tratarse el transporte público de un servicio esencial.

"En caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente se intimará a las empresas de colectivo a que presten el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular y, asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio", cerraron.

Las diferencias dentro de UTA

Finalmente, el Grupo DOTA y METROPOL decidieron no plegarse al paro de colectivos convocado por la UTA. En este sentido, numerosas líneas funcionarán en un día marcado por la medida de fuerza.

Sobre la decisión de no acompañar la medida acordada, el director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, aseguró que "hay disidencias con las medidas que se toman desde la UTA" y sentenció: "Hay una interna gremial".

“Hay que reestructurar todo el sistema, no está conforme el usuario, no está conforme el trabajador, ni el empresario ni el Estado”, analizó sobre el estado actual del sistema de transporte. “El boleto tiene que ser barato y eficiente, no sirve de nada tener circulando colectivos en la calle en horarios que no hacen falta”, culminó.

Qué líneas circularán este martes a pesar del paro anunciado por UTA

Líneas de DOTA: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188.

Líneas METROPOL: 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195.

Líneas DOTA (en Provincia de Buenos Aires): 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 429, 435

Líneas METROPOL (en Provincia de Buenos Aires): 228, 365, 326, 386, 327, 336, 392, 322, 237, 276, 310, 448

Además, se suman las líneas de la empresa Misión Buenos Aires: 61, 62, 114, 129, 143

La respuesta de los sectores empresariales

Ante la medida de fuerza de la UTA, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, afirmó que el sector patronal no puede hacer frente a nuevos aumentos salariales para los choferes, porque tiene "congelados los ingresos".

Así, el representante del sector empresarial se mostró a favor del aumento a los choferes aunque, para eso, aseguró que se deberían rever las tarifas actuales. "Es ajuste salarial por inflación, que parece justo y como empresarios nos gustaría darlo, pero el problema es que tenemos el boleto congelado desde hace nueve", detalló.

Cabe destacar que, a partir de mayo del 1 de mayo, los boletos de colectivo volvieron a aumentar casi un 6% tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, según lo dispuesto por las fórmulas de actualización que establecieron en esas jurisdicciones.

Las 31 líneas que circulan en la Capital tendrán un aumento del 5,7% mientras que las que operan en territorio bonaerense subirán un 5,9%. Por su parte, el aumento no alcanzará a las 131 líneas que tienen jurisdicción nacional, cuyo precio se mantiene desde agosto de 2024.

Según Fusaro, ese incremento "fue para bajar los subsidios" que paga el Estado, por lo cual "para las empresas la plata es la misma".

"A diferencia de otras actividades nosotros no fijamos el precio de lo que hacemos, sino que lo fija el Estado, a partir de una cuenta de nuestros costos y a partir de esas cifras desde el sector gubernamental nos dicen esta es la plata que ustedes tienen para gastar", ahondó el presidente de AAETA.

En este sentido, el empresario añadió que "en esa cuenta" que hace el Estado de los costos empresarios "no se incluyó una partida para ajustes paritarios", y así apuntó contra el Gobierno como uno de los responsables por lo que el sector patronal no cuenta con margen para otorgar aumentos salariales.

"Estuvimos negociando y haciendo un enorme esfuerzo, hablando con (las secretarías de) Trabajo y Transporte hasta último momento, para lograr alguna oferta intermedia porque el momento es difícil para todos, pero no se llegó a un acuerdo y por eso el gremio llamó a esta medida de fuerza", concluyó.