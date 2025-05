Riesgo país: el factor clave que frena la baja y pone en duda el regreso a los mercados de deuda

El Gobierno insiste en que no comprará divisas mientras la cotización del dólar oficial no toque el piso de la banda. Debido a ello, desde que el esquema monetario cambio hacia la flotación, no interviene en el mercado oficial de cambios. Esta postura encendió alertas entre las diversas voces de la city, ya que para cumplir con la meta con el FMI debería acumular reservas por u$s4.430 millones antes en poco más de un mes (hasta el 13 de junio). Pero, más allá de estar cerca de incumplirla, el Gobierno deberá enfrentar otros desafíos.