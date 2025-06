Veredicto negativo del MSCI para la Argentina: qué impacto ve la city en las acciones del S&P Merval

MSCI no incluyó al mercado argentino en su lista de países con potencial para ser reclasificados como mercado de "frontera" o "emergente".

Si bien era previsible que el ponderador de mercados MSCI mantuviera a la Argentina en su actual estatus de "standalone" , lo cierto es que sí sorprendió a la city la decisión de no incluir al país ni siquiera en la lista de mercados con potencial para ser reclasificados como "frontera" o "emergente". De esta forma, los inversores locales deberán seguir esperando para ver alguna posibilidad concreta de cambio en la clasificación.

Argentina comparte la categoría "standalone" con otros países como Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bulgaria, Palestina y Ucrania. Esta clasificación implica que las acciones argentinas evaluadas por el MSCI no estén incluídas en los índices de mercados emergentes ni fronterizos, lo que limita la inversión de fondos internacionales que buscan replicar estos índices.

Así lo destacó este miércoles Outlier: "No es una sorpresa que no se nos considere para mercado emergente, luego de las apreciaciones que se conocieron el viernes pasado por parte de MSCI. Lo que creemos que no estaba contemplado es que ni siquiera esté en consideración el paso a fronterizo". Ahora, habrá que esperar y recién Argentina podría ser reclasificada en 2027. "Salvo alguna excepción, Argentina recién podría ser incluída en la lista de observación en junio de 2026, y en caso de que el proceso avance, ser reclasificada en junio de 2027", explicó Aurum Valores tras conocer la decisión del MSCI.

"Había algo de expectativa en el mercado por una potencial reclasificación tras la flexibilización cambiaria y el acuerdo con el FMI en abril, pero finalmente no sucedió", analizó Grupo SBS.

Cómo impacta esta decisión del MSCI en las acciones del S&P Merval

Para el economista Gustavo Ber, "el efecto MSCI" no activó una corrección importante, sino que, por el contrario, "apenas modestos descensos", lo cual podría reflejar que, de fondo, el apetito de los operadores sigue sostenido.

"Ocurre que los inversores continúan valorando los importantes progresos macro, más allá de que viene creciendo la atención sobre la micro en vista a las dispersiones sectoriales en la actividad, la decidida agenda de reformas y un escenario político que aún luce favorable para el oficialismo camino hacia las próximas escalas electorales de septiembre y octubre", amplió.

En charla con Ámbito, el analista Leonardo Anzalone aseguró que "la decisión del MSCI de mantener a Argentina como ´standalone´ no generó un impacto relevante en las acciones porque era algo que ya estaba descontado por los inversores. No sorprendió, y en ese sentido, no cambió el escenario. Hoy hay otros factores que pesan mucho más en el comportamiento del mercado".

Para el experto, lo que está marcando el ritmo es la consolidación del programa económico, el esquema cambiario post-cepo, la evolución de las tasas de interés en pesos y las expectativas fiscales. Además, "una eventual mejora en la clasificación de mercado no va a mover los precios por sí sola si no se acompaña con un acceso más fluido al financiamiento externo", agregó.

En resumen, la atención del mercado está puesta en la consistencia del rumbo económico y en cómo eso se refleja en las cuentas públicas, las reservas y el tipo de cambio. "Eso es lo que va a determinar si los activos argentinos tienen margen para seguir recuperando terreno", explicó Anzalone.

A su turno, Rafael Di Giorno de Proficio, destacó que el día después de la decisión "se trata de un día de poco volumen. En el cual los ADRs caen pero lo hace en menor medida. No es tan grave sobre todo después de una suba importante de ayer".